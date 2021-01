By

Una bellissima Cakemisù al pistacchio, perfetta per deliziare il nostro palato senza attentare alla nostra linea. Scopriamo come prepararla in modo semplice e veloce.

Se avete voglia di un dolce, ma non volete vivere i classici sensi di colpa provocati dalle tante ricette ricche di grassi e zuccheri in eccesso, la Cakemisù al pistacchio è la ricetta giusta per voi!

Cakemisù al Pistacchio: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta del Cakemisù al Pistacchio è stata creata dalla food blogger _candy_healthy_. Un dolce davvero goloso che può essere però consumato senza aver paura di attentare la punto vita! Sarà semplice e veloce creare questo dessert, non vi resta che scoprire gli ingredienti ed il procedimento!

Gli ingredienti

Per i cicciopancake

“50g Farina d’avena aromatizzata (io cookie @veryavena )

-5g cacao amaro

-100ml di albume

-1 uovo

-10g eritritolo

-2g lievito (opzionale) fa aggiungere solo alla fine dell’impasto

Per la farcia e topping

-yogurt greco+panna fix, Crema proteica al pistacchio”

Il procedimento

“Mescolate tutti gli ingredienti evitando di formare grumi. Dividete l’impasto e cuocete a fiamma bassa in un pentolino da 10/12 cm. Quando entrambi saranno pronti divideteli e farcite con yogurt greco + crema proteica al pistacchio. Decorate e gustate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (@_candy_healthy_)

