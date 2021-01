Scopri come risolvere il mal di gola con un rizoma dalle tantissime proprietà.

Il mal di gola, sopratutto in inverno, è un problema piuttosto comune. Non sempre, però, si ha voglia di ricorrere ai farmaci per trovare sollievo. E, in questi casi, la natura può esserci di grande aiuto. Esistono infatti svariati alimenti che possono fare al caso nostro e uno tra questi è lo zenzero. Rizoma dalle tantissime proprietà, nonché noto come spezia da usare in cucina per insaporire cibi di ogni tipo, lo zenzero ha infatti anche la particolare qualità di lenire il mal di gola. Scopriamo quindi come usarlo per trarne il meglio.

Zenzero contro il mal di gola: come fare

Forse non tutti lo sanno, ma oltre a prestarsi più che bene in cucina, lo zenzero è un alimento ricco di proprietà benefiche e medicinali. Tra queste, una delle più note è il suo effetto antinfiammatorio che oltre ad essere benefico per l’organismo, funge anche da aiuto contro il mal di gola.

Assumerlo quando si hanno problemi di questo tipo aiuta infatti ad innalzare le difese dell’organismo, a curare eventuali stati febbrili e a disinfiammare appunto la gola, alleviandone dolori e fastidi. Per trarne beneficio in caso di mal di gola, quindi, è possibile assumere lo zenzero in modi diversi.

Masticarne la radice. Masticare la radice fresca di zenzero è un ottimo modo per assumerne tutte le proprietà. Al contempo dona sollievo immediato alla gola, aiutando il bruciore a diminuire e disinfiammando tutta la zona.

Bere acqua, limone e zenzero. Acqua calda con limone e zenzero aiuta a disinfiammare e disinfettare la gola. Inoltre consente di disinfiammare l’organismo, cosa che porta sicuramente giovamento in caso di dolori articolari associati allo stato influenzale.

Farsi una tisana. Un altro ottimo modo è quello di farsi una tisana a base di zenzero. In tal caso vanno bene sia la radice che la polvere. Aggiungere un pizzico di miele per addolcire e bere finché è calda. Un ottimo modo per trarre immediato vantaggio e prendersi cura della propria salute.

Lo zenzero è quindi tra i rimedi naturali in grado di donare sollievo contro il mal di gola e tutto mentre si prende cura del nostro organismo.

Le proprietà dello zenzero

Come già detto, lo zenzero è ricco di proprietà benefiche. Scopriamo quindi le più importanti.

Rinforza il sistema immunitario

Stimola la digestione

Accelera il metabolismo

Dona energia

Attenua il senso di nausea

Allevia i bruciori di stomaco

Migliora la circolazione sanguigna

Disinfiamma l’organismo

Abbassa la glicemia

Migliora sintomi come tosse o raffreddore

Allevia gli stati infiammatori

Previene alcune forme di tumori

Attenzione: Come tutti gli alimenti, anche lo zenzero ha i suoi effetti collaterali. Ad esempio, se assunto in dosi elevate può causare bruciori di stomaco o irritazioni della pelle. Inoltre ne è sconsigliato il consumo a chi fa uso di antiaggreganti o anticoagulanti.

Lo zenzero è un ottimo rimedio naturale che non va però sostituito ai farmaci. In caso di mal di gola, quindi, prima di procedere con il fai da te, è sempre bene sentire il proprio medico curante.