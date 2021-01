Belen Rodriguez incinta: le foto del pancino che cresce

By

Belen Rodriguez incinta: il settimanale Diva e Donna pubblica le prime foto del pancino che cresce. La showgirl presto mamma bis?

Il settimanale Diva e Donna pubblica nuove foto di Belen Rodriguez e del suo presunto pancino che starebbe crescendo. La showgirl argentina sarà presto mamma bis? I rumors sulla presunta gravidanza della showgirl argentina e, di fronte al silenzio di Belen, il settimanale Diva e Donna pubblica alcune foto dalle quale s’intravederebbe un pancino che cresce.

Belen starà aspettando il momento giusto per confermare la presunta gravidanza? Sarà davvero incinta o i rumors saranno presto smentiti? Per il momento, gli indizi aumentano.

Belen Rodriguez mamma bis: le foto del presunto pancino che cresce

Stando a quello che riferisce Diva e Donna, Belen potrebbe aver superato il terzo mese di gravidanza. Nelle foto pubblicate dalla rivista, la showgirl indossa una camicia a quadri abbastanza larga insieme a dei pantaloni ugualmente larghi. Un look sportivo e decisamente comodo quello che sfoggia Belen nelle foto. Un modo per nascondere un dolce segreto?

I fan sono sempre più sicuri che Belen sia davvero incinta. Nelle scorse ore, è arrivato anche l’indizio del bracciale antinausea che la showgirl avrebbe sfoggiato in una foto. Come se non bastasse, anche il fidanzato Antonino Spinalbese avrebbe confermato la sua imminente paternità agli amici.

Tutti questi indizi formeranno una prova? Belen diventerà presto mamma bis? La showgirl, sui social, si mostra sempre più bella e serena. Sarà merito solo dell’amore che ha ritrovato accanto al fidanzato o anche di un dolce segreto? Dolcissima con il suo Santiago a cui dedica tutto il suo tempo libero giocando con lui e godendosi le giornate in vari modi, Belen diventerà davvero mamma per la seconda volta?

Serena, innamorata e nuovamente felice dopo aver superato la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, Belen resta in silenzio mentre i fans si godono le foto, i video e le storie che pubblica su Instagram e in cui si mostra in tutta la sua bellezza accanto ai suoi amori più grandi ovvero il figlio Santiago, il fidanzato Antonino e tutta la sua famiglia.