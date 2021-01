Perché non tenti la fortuna attraverso una risata? Vuoi che la fortuna ti assista? Prova a giocarti i numeri del comico Andrea Pucci!

Una risata fortunata? Magari sarebbe l’ora e potrebbe addirittura garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe garantirti la vita da sogno che ormai spopola nei tuoi desideri più profondi.

I numeri li cerchiamo in giro per tutte le cose che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade un avvenimento importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Vuoi vivere una esperienza da sogno alle Bahamas oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio europeo? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di riposo meritato grazie ai soldi della vincita?

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. E se una risata ti facesse vincere?

E se invece ci giocassimo proprio i numeri del simpaticissimo nuovo conduttore della Pupa e il secchione ( e viceversa) Andrea Pucci?

Andrea Pucci ti dà i numeri fortunati che volevi

Nome: Andrea

Cognome: Pucci

Soprannome: il “Pucci”

Data di Nascita: 23 agosto 1965

Professione: comico e conduttore televisivo

comico e conduttore televisivo Età: 55

Luogo di Nascita: Milano

Segno Zodiacale: Leone

Altezza: 180 cm

Figli: 1

1 Curiosità: torna in prima serata proprio in questo periodo alla conduzione della Pupa ed il Secchione ( e viceversa) un programma che quest’anno è ancora tutto da scoprire

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre il comico ora conduttore televisivo Andrea Pucci:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri ed anche il numero di figli avuto dalla precedente relazione)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri ed anche il numero di figli avuto dalla precedente relazione) 5 (il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nato il simpaticissimo comico che è stato ospite della casa più chiacchierata d’Italia per un simpatico siparietto televisivo)

(il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nato il simpaticissimo comico che è stato ospite della casa più chiacchierata d’Italia per un simpatico siparietto televisivo) 8 (agosto è il mese in cui è venuto al mondo il comico che tanto abbiamo amato durante il periodo di Colorado)

(agosto è il mese in cui è venuto al mondo il comico che tanto abbiamo amato durante il periodo di Colorado) 19 (le prime due cifre del suo anno di nascita)

(le prime due cifre del suo anno di nascita) 23 (il giorno in cui è nato il simpaticissimo comico ora fidanzato da molto tempo con la bellissima brasiliana Priscilla Prado di cui si conosce pochissimo)

(il giorno in cui è nato il simpaticissimo comico ora fidanzato da molto tempo con la bellissima brasiliana Priscilla Prado di cui si conosce pochissimo) 55 (gli anni di età del comico e conduttore televisivo che a breve rivedremo sul piccolo schermo con la Pupa ed il Secchione)

(gli anni di età del comico e conduttore televisivo che a breve rivedremo sul piccolo schermo con la Pupa ed il Secchione) 65 (le ultime due cifre del suo anno di nascita)

(le ultime due cifre del suo anno di nascita) 80 (i centimetri di altezza oltre al metro del simpaticissimo comico e conduttore televisivo che dal 2017 ha condotto il programma The Big Show)

Sulla base dei calcoli fatti sulle caratteristiche che circondano il simpaticissimo comico e conduttore televisivo passiamo ora ad identificare quali sono i numeri fortunati subito pronti da giocare:

1 – 5 – 8 – 19 – 23 – 55 – 65 – 80

Prova a giocarti i numeri di Andrea Pucci, potresti vincere il monte premi tanto ambito!