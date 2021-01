Rosaria, una simpatica signora, ospite della seconda puntata di C’è posta per te, perde la dentiera in diretta televisiva e il video è virale.

Rosaria perde la dentiera a C’è posta per te, la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi pubblica il video che diventa virale e scatena le risate non solo del pubblico, ma anche della stessa Maria De Filippi che fatica a trattenere le risate.

E’ questo uno dei momenti più divertenti della seconda puntata di C’è posta per te, il programma più amato del sabato sera che è tornato in onda la settimana scorsa incollando davanti ai telespettatori 6.271.000 spettatori pari al 27.98% di share e battendo Affari Tuoi Viva gli sposi di Carlo Conti.

Se la settimana scorsa, il momento più divertente è stato quello che ha avuto come protagonista il signor Luigi alla ricerca della sua vecchia fidanzata, Maria, oggi, è quello che vede protagonista la signora Rosaria, destinataria della posta.

Rosaria a C’è posta per te: la dentiera diventa protagonista

“Hai mai conosciuto un uomo con i baffi?”, chiede Maria De Filippi a Rosaria, conosciuta come Sarina. Oltre ad aiutare genitori che cercano figli, genitori che cercano di farsi perdonare dai figli e viceversa, fidanzati o coniugi che cercano di salvare un rapporto, ogni settimana, Maria De Filippi, accoglie in studio signori e signore che, anche dopo cinquant’anni, cercano amori del passato.

Questa sera, tra le signore che potrebbero essere il vecchio amore di un ospite, c’è proprio Rosaria o Sarina, capace di strappare un sorriso ai telespettatori di canale 5 e a Maria De Filippi.

Il video pubblicato su Instagram, però, ha spaccato il web. Sono tanti, infatti, gli utenti che avrebbero evitato di pubblicare quel momento. “Poverina ma io ci non vedo niente da ridere, vorrei vedere voi con la dentiera”, “Il programma lo guardo e mi piace però questa scena non l’avrei mandata in onda, si poteva tagliare per rispetto alla signora”, “A me non fa ridere”, “Poverina la Signora, potevano anche evitare di fare vedere questa scena”, scrivono alcuni utenti.