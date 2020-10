Scopri i diversi tagli per i capelli lisci, dal corto a quello medio scalato, davvero ci si sono diverse soluzioni.

I capelli lisci sono molto amati e desiderati da tante donne, ma la chioma deve essere non solo luminosa e idratata e garantire una messa in piega perfetta, anche il taglio gioca un ruolo importante. I capelli lisci si prestano a diversi tagli da quello corto a quello lungo scalato, anche il taglio long bob che è quello più di tendenza, molto amato e desiderato da tante.

Talvolta bisogna uscire dagli schemi e osare in qualche taglio diverso dal solito, così da avere un aspetto diverso, basta davvero poco per apparire in modo diverso.

Affidatevi sempre al vostro hair stylist che saprà consigliare in base al vostro viso il taglio adatto, anche in base all’età. Infatti ci sono alcuni tagli che sono adatte a donne mature rispetto ad altre.

I capelli lisci si possono tagliare in diversi modi, corti, scalati, asimmetrici, cerchiamo di capire come. Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi alcuni esempi su tagli di capelli lisci.

Capelli lisci: possibili tagli

I capelli lisci si prestano a diversi taglio, corti, medi e lunghi, davvero c’è la possibilità di sbizzarrirsi in diversi modi.

Cerchiamo di capire i diversi tagli e a chi sta bene.

1- Capelli corti

Potete optare per il taglio pixie cut cortissimi e tagli boyish. Il primo è un taglio molto di moda soprattutto quest’estate, molte donne optano per questo taglio quando si decide di dare un cambiamento netto alla propria persona.

Il Pixie Cut è un taglio molto particolare, ma chi si ripiega a questa scelta quando vuole dare un cambiamento radicale alla propria immagine.

Questo taglio è meno regolari, perfetto per chi ama un look sbarazzino e segue la moda. Potete optare per un taglio con frangia o con un ciuffo laterale, magari anche con un colore di contrasto. Di moda il ciuffo di colore blu, fucsia o di una tonalità più chiara del vostro capello. Certo che sarà il vostro hair stylist che vi consiglierà il taglio adatto al vostro viso.

Molto particolari sono tagli cortissimi come quelli maschili, anche un pò scalati, che donano al viso un look un pò rock. Ma ci sono tagli che possono dare movimento e leggerezza al viso che donano un tocco di femminilità. Anche il caschetto e carrè sono due tagli perfetti in caso di capelli lisci corti.

Il taglio bob è un taglio classico ma sempre di tendenza, potete optare per un taglio con la fila al centro o a lato. Si può optare anche per un taglio bob non solo liscio ma ondulato un pò, così da creare un pò di movimento. Potete seguire i nostri consigli su come asciugare mosso il capello.

Il taglio carrè, ha trovato delle varianti particolari negli ultimi anni, infatti molti hair stylist lo propongono però con la frangia o ciuffo laterale. Infatti donerà al vostro look un tocco chic ed elegante.

In caso di viso tondo, si sconsiglia, ma sono consigliati invece il taglio scalato, che dona armonicità e affina il viso paffutello. Infatti anche il taglio caschetto scalato ma si consiglia solo in caso di una chioma molto folta. Il taglio corto scalato, è adatto a chi vuole sfoggiare un look molto sbarazzino e fresco, ma non adatto a tutti. Sicuramente è un taglio molto pratico e di tendenza.

2-Capelli di media lunghezza

Il caschetto è un taglio adatto anche in caso di capelli di media lunghezza, magari potete anche fare dei riflessi o balayage così donate un pò di movimento ai capelli.

Il long bob è un taglio consigliato, soprattutto in caso di capelli lisci e sottilissimi, soprattutto se avete una chioma poco definita. In alternativa potete anche optare per un taglio scalato, che si adatta a ogni tipo di capello, anche per le chioma più indisciplinate.

3- Capelli lunghi

I capelli lisci lunghi sono un monotoni per alcune donne, ma si può optare per un taglio scalato magari potete dare un tocco di movimento con dei riflessi. In caso di un viso tondo, magari potete provare a fare un ciuffo laterale, che arrivi al mento.

Sono consigliati invece delle scalature graduali in caso di un viso con lineamenti molto marcati e viso squadrato. Il consiglio di molti hairstylist è di non avere capelli lisci lunghi senza scalature perchè la chioma perde staticità, non si crea movimento. Infatti si può anche optare per dei riflessi o balayage.

Questi sono consigli per le donne che non riescono a rinunciare a capelli lunghi ma possono comunque sveltire il taglio.

Esistono tanti tagli di capelli, ad ognuno il suo, lasciatevi consigliare dal vostro hairstylist, sicuramente non ve ne pentirete!