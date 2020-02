Nicole Rossi e Jennifer Poni | Chi sono, età altezza, vita privata

Nicole Rossi e Jennifer Poni, chi sono le collegiali di Pechino Express 2020? Età, altezza, carriera, vita privata e curiosità.

Chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni, le Collegiali di Pechino Express 2020? Andiamo a scoprire l’etò, la vita privata, la carriera e tutte le curiosità delle due concorrenti dell’adventure game di Raidue con il viaggio tra la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud.

Nicole Rossi: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Nicole Rossi

Data di nascita: 30 marzo 2000

Età: 19 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: influencer

Luogo di nascita: Roma

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: Nicole ha diversi tatuaggi come la scritta (isolamento(e)o)

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/iam.rouge/

Nicole frequenta il liceo di scienze umane a Roma. Ha partecipato al docu-reality di Raidue “Il collegio” dove si fa notare per la sua personalità. Legata alla famiglia, si descrive come una ragazza “sognatrice che non stacca mai i piedi per terra”. Ama la musica e l’arte e sogna di diventare una giornalista. Seguitissima sui social, ha quasi 500mila followers. E’ fidanzata dal 2017 con un ragazzo di Roma Riccardo. I due si sono fidanzati in Sardegna dove lei è solita trascorrere le vacanze. Della sua storia, Nicole dice: “il mio amore ho imparato a viverlo anche a Roma perchè la quotidianità è più bella di tutte le vacanze se hai qualcuno con cui viverla”.

Jennifer Poni: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Jennifer Poni

Data di nascita: aprile 2001

Età: 18 anni

Segno zodiacale: ariete

Professione: studentessa

Data di nascita: Ranica (Bergamo)

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/stramiaoo/?hl=it

Jennifer nasce a Ranica, in provincia di Bergamo, nell’aprile del 2001. Ha un’infanzia molto difficile. Il padre abbandona la famiglia e interrompendo i rapporti con lei mentre la madre viene colta da un ictus. Jennifer, così, cresce con i nonni, ma non perde mai i contatti con la madre. Ha un fratello più grande, Jacopo, e dopo la licenza media si iscrive al liceo linguistico di Bergamo. E’ diventata nota partecipando alla terza edizione de Il collegio. Attualmente, non sembrerebbe fidanzata.