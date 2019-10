Dieta peso forma da 1700 calorie: un menù vario, non solo a base di verdura e frutta, che aiuterà anche a disintossicarvi.

Quando il fisico diventa un problema, ecco qualche consiglio utile per ritrovare il giusto peso forma senza impazzire. Una dieta che interessa soprattutto le donne, per le quali possono essere sufficienti 1.600, massimo 1.700 calorie al giorno.

Il segreto è quello osservare un certo equilibrio tra gli alimenti, preferendo gli zuccheri che devono rappresentare almeno la metà del consumo. Poi almeno il 30% di grassi e il 15% di proteine. Tra gli zuccheri meglio utilizzare quelli composti, come l’amido, piuttosto che quelli semplici tipo il saccarosio.

Per questo motivo a tavola non dovrebbero mai mancare pasta, riso, pane, e patate, tutti alimenti ricchi di amido. Per quello che riguarda le proteine, le più utili sono quelle di origine vegetale contenute nei legumi. Stesso discorso per gli alimenti che contengono le proteine nobili, ad alto valore biologico. Come nel caso di pesce, carne, uova, latte e formaggi.

Dieta peso forma da 1700 calorie, il menù quotidiano

Ecco quindi un esempio di dieta alimentare da 1.700 calorie che presenta tutte le componenti necessarie. Il primo giorno colazione con 250 grammi di latte scremato e quattro fette biscottate con marmellata non zuccherata. A metà mattina un frutto e per pranzo 100 grammi di riso integrale, 100 grammi di tacchino ai ferri con 150 grammi di insalata. Per merenda una mela e a cena un hamburger medio di manzo, 200 grammi di broccoletti e 150 grammi di patate.

La mattinata successiva si comincia con spremuta d’arancia, 50 grammi di biscotti integrali con due cucchiaini di marmellata senza zucchero; poi uno yogurt magro e una mela per spuntino, mentre a pranzo minestra di verdure (va bene anche passata) e 100 grammi di finocchi crudi. A metà pomeriggio due kiwi e per cena 100 grammi di tacchino, 100 grammi di insalata, una mozzarella, 80 grammi di pane integrale o nero.

Mercoledì a colazione 200 ml di latte magro e quattro fette biscottate, mentre lo spuntino di metà mattina sarà un frutto fresco. A pranzo 60 grammi di riso condito con un cucchiaino d’olio, 120 grammi di petto di pollo alla piastra, 200 grammi di insalata mista da condire con due cucchiaini d’olio. A merenda 200 grammi di frutta fresca e per cena 60 grammi di pasta al pomodoro, 150 grammi di pesce come sogliola o platessa ai ferri, 150 grammi di legumi e 30 grammi di pane.

La colazione del quarto giorno con 250 ml di latte magro e 60 grammi di muesli. A metà mattina una mela e per pranzo 80 grammi di pasta al pomodoro con 200 grammi di spinaci. Seguono al pomeriggio uno yogurt e la sera 200 grammi di pesce come sopra, 200 grammi di insalata con due cucchiaini d’olio e una scaglia di parmigiano.

Nei tre giorni successivi potete ripetere quanto fatto nei primi tre, anche invertendoli come ordine.

