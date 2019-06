Miguel Bosè chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Miguel Bosè è un attore e un cantante di 63 anni. Lui è nato il 3 aprile 1956 a Panamà (America centrale) sotto il segno dell’Ariete, è alto 163 centimetri e pesa circa 80 Kg. Sua madre è la famosa attrice Lucia Bosè mentre suo padre Luis Miguel Dominguin è un torero spagnolo, ha anche due sorelle che si chiamano Lucia e Paola.

Il 63enne ha avuto il privilegio di cresce in un ambiente benestante e circondato da famosi artisti come il regista Luchino Visconti, il pittore Pablo Picasso e lo scrittore Ernest Hemingway. Oltre alla musica, inoltre, Miguel ha sempre avuto una grande passione per il mondo del cinema, e ha recitato anche in alcune pellicole. Oggi vive a Madrid insieme ai suoi 4 figli.

Nome: Miguel Bosè

Età: 63 anni

Data di nascita: 3 aprile 1956

Luogo di nascita: Panamà

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attore, Cantante

Altezza: 186 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://miguelbose.com/

Miguel Bosè: Instagram

Per quanto riguarda i social Miguel Bosè è molto attivo. Il suo profilo Instagram conta 662mila followers e 1,7mila post, ama condividere foto che riguardano la sua carriera ma anche selfie e foto insieme ad amici e colleghi. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui

Il cantante ha un profilo su Facebook, è seguito da 8289 persone e potete trovare il link del suo profilo qui, e un account su Twitter, qui conta 3,11milioni di followers e 3,5mila tweet. È solito condividere foto e video che riguardano il suo lavoro o la sua vita quotidiana, il suo profilo ufficiale è questo. Infine ha un sito web, si chiama miguelbose.com

Miguel Bosè: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Miguel Bosè sappiamo che anni fa ha avuto un flirt con la famosa conduttrice Barbara D’Urso, che lo ricorda così: “Il più bello di tutti i miei ex. Una persona straordinaria, dolcissima, uno di quei ragazzi che ti porta i fiori.” Anche Amanda Lear, al tempo musa di Salvador Dalì, parla di una liason con l’aitante attore.

Il 63enne è padre di quattro figli, ma non si è mai sposato: ha due gemelli che si chiamano Diego e Tadeo e sono nati nel 2011 mentre due anni più tardi ha avuto Ivo e Telmo, tutti tramite gravidanza surrogata.

Sul essere un padre single e gay dice: “Quando ho sentito il desiderio di diventare padre, avevo già superato i 50 anni e quindi l’adozione mi era già preclusa in tutto il mondo. È stato il mio amico Ricky Martin, padrino di Tadeo, a suggerirmi una madre “in affitto”. Mi sono deciso a parlare della mia famiglia diversa perché vorrei che tutti i gay o le lesbiche avessero la possibilità che ho avuto io, che per ora sono solo per chi ha ingenti mezzi economici.” Miguel Bosè è stato a lungo impegnato con lo scultore Nacho Palau tuttavia nel 2018 si sono separati dopo 26 anni di convivenza. Il loro addio ha fatto molto discutere, soprattutto perché in un primo momento avevano deciso di dividere i bambini.

Miguel Bosè: carriera

Miguel Bosè inizia a lavorare come attore agli inizi degli anni Settanta e nello stesso periodo esordisce come cantante in Spagna pubblicando due album. Mentre in Italia ottiene il successo grazie al singolo Super Superman al quale seguono Olympic Games e l’inno Bravi ragazzi.

Nel 1983 esce il suo album Milano-Madrid mentre nell’88 conduce il Festival di Sanremo. Qualche anno più tardi appare al cinema insieme a Pedro Almodovar nel film Tacchi a spillo e nel 2002 lo troviamo alla conduzione del talent show Operazione Trionfo.

Nel 2007 incide Papito per celebrare i trent’anni di carriera coinvolgendo nei duetti Ricky Martin, Laura Pausini, Mina, Shakira.Tra il 2012-2013 è nel cast di Amici di Maria De Filippi come direttore artistico della squadra blu.

