Se volete dare a vostra figlia un nome che infonda coraggio e che ricordi elementi come forza, vittoria e combattività, ecco una lista di nomi da guerriera per bambine.

La scelta del nome per la propria figlia è sempre un momento importante perché si tratta di dare alla creatura il principale segno di riconoscimento, è senza dubbio un elemento identificativo della persona, non può esser fatta superficialmente.

Se voi genitori volete regalare alla vostra bambina la magia di un nome importante e che rievochi sentimenti come il coraggio, la tenacia e la forza, potete scegliere tra questi 25 nomi per bambina da guerriera, hanno tutti una storia particolare e tra essi potrebbero esserci quelli perfetti per vostra figlia.

I più beni nomi da guerriera per le bambine

Dopo aver visto i più bei nomi di bambini ispirati al mare ed essere andate alla scoperta dei più bei nomi per bambini ispirati alla musica, ecco per voi una lista di nomi ispirati a guerriere mitologiche e donne coraggiose da dare ad una bambina.

Abbiamo cercato di proporvi una scelta ampia di nomi ispirati a personaggi femminili coraggiosi nella storia, eroine della letteratura e anche a figure mitologiche di grande rilievo.

1. Atena: figlia di Zeus, dea greca della guerra e dell’astuzia militare, vergine guerriera ispiratrice dei saperi, legata al concetto di saggezza e di strategia.

2. Diana: la dea della caccia e protettrice degli animali e del mondo boschivo nonché delle fonti d’acqua e delle sorgenti, è identificata con la Luna, protettrice delle Amazzoni e guerriera, è raffigurata con un arco e delle frecce.

3. Gloria: non è proprio il nome di una guerriera ma il suo significato, essendo di origine latina vuol dire ‘Lode universale’, quindi è beneaugurante

4. Ippolita: significa ‘colei che sfrena i cavalli’ ed è regina delle Amazzoni, emblema di indipendenza e audacia.

5. Martina: nome di origine greca, significa ‘Dedito a Marte’, il dio della guerra.

6. Marzia: significa ‘sacro a Marte’ , il dio della guerra.

7 Matilde: nome di origine germanica, significa ‘forte in battaglia’.

8 Vittoria: non è proprio un nome di guerriera per bambine ma il significato è colei che vince, significa ‘vittoriosa’, dunque di buon auspicio.

9 Ludovica: significa combattente coraggiosa o anche guerriera famosa in battaglia

10 Veronica: significa ‘portatrice di vittoria’.

11 Artemisia: sovrana di Alicarnasso, durante la guerra persiana si schierò contro i greci.

12 Zenobia: regina del regno di Palmira, fu una sovrana anti-romana.

13 Giovanna: con riferimento a Giovanna D’Arco, la pulzella d’Orelans. In patria nota come Jeanne D’Arc, e Jeanne è uno dei nomi francesi più belli da dare alle bambine

14 Caterina: con riferimento a Caterina Sforza, soprannominata ‘la tigre’ per il suo coraggio.

15 Grace: Grace O Malley, piratessa irlandese.

Altri bellissimi nomi femminili di guerriere per bambina

Proseguiamo con altri dieci nomi da bambina di guerriere o che hanno riferimenti a donne forti e coraggiose indipendente e che hanno saputo lottare per raggiungere i propri obiettivi.

16 Minerva: divinità venerata dagli italici, dea romana della lealtà in lotta, delle virtù eroiche, della guerra per giuste causa o difesa nonché della saggezza e delle strategie.

17 Zelda: nome tedesco abbreviativo di Griselda, che significa “battaglia grigia” o “donna forte”. Il nome di recente è diventato famoso grazie al personaggio della Principessa Zelda in manga e videogiochi “The Legend of Zelda”, è anche uno dei nomi per bambine ispirati ai cartoni animati

18 Nanisca: il nome fa riferimento ad un personaggio immaginario, comandante delle Agojie, l’esercito femminile del regno del Dahomey, nel film “The Woman King”.

19 Alessia: nome di origine greca che vuol dire “colei che difende” o “protettrice”. Simboleggia una donna forte e combattiva che non ha paura.

20 Amina: è un nome di origine africana che fa riferimento ad Amina di Zaria, regina guerriera del XVI secolo nota per il suo coraggio e le sue abilità militari.

21 Yamamoto: il nome è di origine giapponese e il riferimento è alla samurai Yamamoto Yae, identifica la donna guerriera nota per la sua abilità con le armi da fuoco che partecipò alla guerra Boshin. È una delle più note Onna-bugeisha, che significa letteralmente “maestro di arti marziali donna”.

22 Liang: il riferimento è a Liang Hongyu che fu una guerriera della dinastia Song, famosa per la sua partecipazione alla difesa contro gli invasori Jurchen.

23 Kahina: regina e condottiera berbera, leader della resistenza contro l’invasione araba del Nord Africa nel VII e VIII secolo. Simboleggia saggezza e coraggio.

24 Brunilde: personaggio della mitologia norrena, eroina dei Nibelunghi, nella narrazione germanica è regina in Islanda, in quella norrena è una valchiria. Il suo nome significa armatura, più precisamente cotta di maglia, e battaglia.

25 Nzinga: regina guerriera dell’Angola, nota per la sua abilità politica e militare.

Allora, avete trovato il vostro preferito tra questi nomi da guerriera per bambine che abbiamo selezionato?