A volte, capita di ricevere dei segnali dall’aldilà o dei messaggi che ci mandano i defunti, a cui non prestiamo attenzione. Bisogna imparare a riconoscerli.

La vita è composta da molte fasi: momenti gioiosi e felici come la nascita di un bambino in famiglia e momenti tristi come la malattia o il lutto. La delicata fase del lutto è un periodo difficile da superare. Tendiamo a pensare che questa persona tornerà, chiamerà, che potremmo ancora abbracciarla e ascoltare la sua voce.

È solo con il tempo che la pena si allevia. Nel frattempo, c’è chi ha la chiara sensazione di ricevere dei segnali dall’aldilà. Scopriamo quali sono alcuni dei segnali inconfutabili che una persona defunta è nelle vicinanze e vuole comunicare con te.

Segni dai defunti: i segnali che i defunti ci vengono a trovare e ci aiutano

Quando perdi qualcuno che ti è caro, con il tempo accetti la scomparsa e conservi solo i ricordi preziosi e i bei tempi vissuti insieme nel tuo cuore. Quando l’elaborazione del lutto è particolarmente difficile, si darebbe tutto per poter vedere questa persona un’ultima volta. E se fosse, effettivamente, proprio accanto a te? Ecco alcuni dei segni dai defunti, ovvero i segnali che i defunti ci vengono a trovare e ci aiutano.

I sogni: durante il sonno, le menti subcoscienti sono aperte al mondo dell’aldilà e tendono a comunicare attraverso i sogni. Questi sogni possono essere così realistici che potresti pensare che il defunto stia cercando di contattarti. Se sogni spesso una persona amata deceduta, cerca di capire il messaggio che ti vuole inviare. I profumi: profumi e odori possono ricordarci di una persona deceduta. Potrebbe essere l’odore del suo piatto preferito, l’odore della rugiada mattutina, il profumo che usava o i profumi dei suoi fiori preferiti. Oggetti mancanti: a volte, potresti avere la sensazione che alcuni tuoi oggetti stiano scomparendo e potresti ritrovarli in un angolo remoto della casa. Potrebbe essere lo spirito della persona deceduta a spostare questi oggetti. A volte, può anche succedere che gli oggetti preferiti dei propri cari scompaiano come i loro gioielli o qualsiasi altro oggetto che hanno usato durante la loro vita. Le canzoni: durante un viaggio, in macchina o in un altro posto, a volte potrebbe capitare di ascoltare una canzone alla radio con testi che trasmettono un messaggio specifico. Questo potrebbe essere lo spirito del tuo defunto amato che sta cercando di comunicare con te. Pensieri: a volte, i pensieri attraversano la tua mente in un contesto molto specifico, ti svegliano o ti rendono consapevole di certe cose. Ad esempio, mentre ascolti la musica potresti sentire l’impulso di guidare più velocemente e apparirà un pensiero che ti spingerà a rallentare. Regali inaspettati: nella vita, potrebbe capitarti di ricevere dei regali inaspettati che ti rendono felice e riscaldano il cuore durante i momenti di solitudine, tristezza o depressione. Pensiamo, ad esempio, a una chiamata da un amico o una persona cara, un visita inaspettata o una sorpresa. Incontro di persone giuste al momento giusto: a volte, gli incontri speciali avvengono quando meno te lo aspetti. Ad esempio, se stai attraversando un momento difficile della tua vita o stai affrontando la depressione, lo spirito della persona amata deceduta cerca di confortarti mandandoti una persona sulla tua strada. Questo incontro inaspettato sarà come un raggio di sole che illuminerà la tua esistenza. Segni durante la sepoltura e il funerale: secondo alcune credenze, gli esseri deceduti partecipano al loro funerale dopo la morte e confortano la famiglia e gli amici attraverso i segni che cercano di trasmettere. Possono essere una pacca sulla spalla, una carezza sulla guancia, un respiro o una carezza sui capelli. Gli animali domestici: gli animali tendono a percepire tutto ciò che è soprannaturale. Se vedi che il tuo cane scodinzola senza motivo, potrebbe essere un segno che lo spirito della persona amata deceduta l’ha toccato. Inoltre, quando il tuo gatto miagola improvvisamente, fa le fusa o guarda il vuoto, potrebbe essere perché è in contatto con l’aldilà. La ricerca di vecchie abitudini: le persone decedute cercano anche di mantenere le loro abitudini. Ad esempio, se tuo nonno si lamentava delle luci accese, la sua mente proverà a spegnerle.

Oltre a tutto ciò, potresti avvertire delle chiare sensazioni di presenza, oggetti che cadono improvvisamente o magari – come detto prima – odori particolari che si manifestano. Tu ci credi oppure no? Scopri anche che significa sognare un parente che muore e perché sogniamo la persona che amiamo.