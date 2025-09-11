10 oggetti che non dovresti mai tenere il bagno: i motivi (seri) – chedonna.it

In bagno non si può tenere qualsiasi cosa: ci sono 10 oggetti che non si dovrebbero mai riporre qui e i motivi sono più seri che mai.

Il bagno è una delle stanze più importanti di una casa: qui, oltre ai sanitari, si tengono dei mobiletti in cui si ripongono oggetti di ogni tipo. È proprio per questo motivo che possono sorgere i problemi: spesso si pensa, erroneamente, che qui si possa riporre di tutto.

In realtà ci sono 10 oggetti che non si dovrebbero mai tenere in bagno. Anche se si pensa che non possa succedere niente, ci sono seri motivi per cui sarebbe meglio non posizionarli in questa stanza.

10 oggetti da non tenere in bagno

Lo spazio in casa non è mai abbastanza e così anche in bagno si posizionano dei mobiletti o degli scaffali sui quali si ripongono oggetti di ogni tipo ma che invece sarebbe meglio non tenere qui. Ce ne sono 10 che per motivi molto seri sarebbe meglio togliere subito dal bagno.

Questo ambiente, infatti, a causa del calore e dell’umidità, può non essere adatto per tutto:

Lenzuola e asciugamani dovrebbero essere tenuti fuori dal bagno perché sono soggetti a muffe

dovrebbero essere tenuti fuori dal bagno perché sono soggetti a muffe Vestiti, se tenuti al caldo o all’umidità del bagno, possono diventare terreno fertile per le muffe

se tenuti al caldo o all’umidità del bagno, possono diventare terreno fertile per le muffe Medicinali: andrebbero conservati in un luogo fresco e asciutto e non in bagno (a meno che non si abbia un armadietto anti umidità)

andrebbero conservati in un luogo fresco e asciutto e non in bagno (a meno che non si abbia un armadietto anti umidità) Apparecchi elettronici: si possono riporre in bagno solo se sono impermeabili, altrimenti possono rompersi facilmente a causa dell’umidità

si possono riporre in bagno solo se sono impermeabili, altrimenti possono rompersi facilmente a causa dell’umidità Gioielli: l’umidità può appannarli e renderli brutti da vedere

l’umidità può appannarli e renderli brutti da vedere Alcuni prodotti per la pulizia non dovrebbero essere messi sotto il lavandino. Alcune formule chimiche, infatti, vanno riposte in luoghi freschi

non dovrebbero essere messi sotto il lavandino. Alcune formule chimiche, infatti, vanno riposte in luoghi freschi Prodotti cosmetic i, il calore e l’umidità possono farli deperire prima del tempo

i, il calore e l’umidità possono farli deperire prima del tempo Foto , quelle sui muri possono rovinarsi a causa del caldo e dell’umidità; meglio non decorare questa stanza con i propri ricordi

, quelle sui muri possono rovinarsi a causa del caldo e dell’umidità; meglio non decorare questa stanza con i propri ricordi Cimeli di famiglia antichi , anche in questo caso possono riempirsi di muffe e rovinarsi

, anche in questo caso possono riempirsi di muffe e rovinarsi Mobili in legno verniciato, vintage e antichi, a causa del caldo e dell’umidità possono deformarsi e rovinarsi

Insomma questi 10 oggetti non si dovrebbero mai riporre in bagno se si vogliono evitare problemi. Ci sono altri posti in casa in cui è meglio conservarli affinché non si rovinino e l’umidità e il caldo non possano danneggiarli.