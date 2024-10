Tantissime sono le idee per delle zucche di Halloween da stampare e da colorare. Si tratta di un’attività da poter fare con i bambini.

Come la nostra Festa dei Morti, Halloween è una festività attesa da adulti e bambini. Derivata dall’antica festa celtica di Samhain, Halloween è festeggiata soprattutto negli Stati Uniti, ma si è ormai diffusa in tutto il mondo. C’è da dire, però, che Festa dei Morti in Italia, Halloween negli USA, El Día de los Muertos in Messico e altre festività simili nel mondo vengono festeggiate tutte in questo periodo dell’anno e hanno un unico filo conduttore: il mondo dei defunti, di chi non c’è più e la rinascita.

Cambiano le usanze, quindi e si evolvono nei secoli ma, alla fine, tutte arrivano da un unico punto. Per la precisione, Halloween si festeggia nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Bimbi e adulti si travestono da streghe, fantasmi e chi più ne ha più ne metta. Protagoniste di questa festività sono le zucche, legate alla leggenda irlandese di Jack O’Lantern che vede le zucche intagliate e illuminate. Scopriamo insieme alcune zucche di Halloween da stampare e da colorare per bambini.

Zucche da colorare e da stampare per bambini





Se siete in cerca di un disegno di zucca da colorare e da stampare per bambini, siete nel posto giusto. Questo periodo è il momento giusto per la realizzazione di lavoretti originali, da utilizzare nella notte più spaventosa dell’anno. Si tratta di lavoretti fai-da-te che piacciono tantissimo ai bambini e che sono anche semplici da fare.





Generalmente, sono disegni che è possibile colorare e ritagliare, quindi è possibile scegliere la tipologia di carta in base a ciò che si desidera fare.



Potrebbero, infatti, essere utilizzati per creare delle decorazioni di Halloween da appendere in qualunque parte della casa o da incollare su oggetti vari. Insomma, non c’è limite alla fantasia.

Disegni di Halloween spaventosi, facili da colorare e da stampare





Tanti sono i disegni di Halloween spaventosi, facili da colorare e da stampare insieme ai bambini e non solo. Se state organizzando una festa, gli addobbi di carta o cartone sono una scelta da valutare. Del resto, basta semplicemente procurarsi l’occorrente – carta o cartone, forbici, colori, colla o nastro adesivo – scegliere uno o più tra le tante zucche da colorare e stampare e mettere in moto la fantasia.





Non c’è che l’imbarazzo della scelta e, poi, servono soltanto un paio di minuti per stampare. Certamente, è un’attività che ai più piccoli fa impazzire e un ottimo modo per respirare l’aria di Halloween insieme e trascorrere del tempo di qualità in famiglia o tra amici.



Siete pronti a stampare e colorare le zucche di Halloween? Buon divertimento!