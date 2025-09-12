X-Factor 2025, la verità dietro l’addio di Manuel Agnelli: perché è andato via

L’assenza di Manuel Agnelli nella squadra di giudici della prossima edizione di X-Factor ha generato clamore mediatico e durante la conferenza stampa di presentazione è emerso il motivo per cui il cantante ha deciso di lasciare il programma.

Nel corso degli anni la squadra di giudici scelta per valutare e plasmare i talenti che si presentano ai provini di X-Factor è cambiata molteplici volte. Alcuni artisti hanno fatto solo una comparsata, altri invece sono durati nel tempo ed hanno lasciato un ricordo piacevole negli spettatori, tra questi l’indimenticabile Elio, Fedez, ma anche la vulcanica Mara Maionchi.

La squadra composta per la passata stagione, dopo vari aggiustamenti negli anni precedenti, ha convinto il pubblico. L’alchimia creatasi tra Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi è stata incredibile e tutti speravano che in questa stagione Sky riuscisse a mantenere tutti.

Speranza che è stata disattesa, visto che Manuel Agnelli – vincitore della passata edizione con Mimì – ha deciso di lasciare il programma dopo 6 edizioni consecutive. Si tratta di una perdita enorme, non solo perché Manuel è un artista super competente, ma anche perché è una persona senza peli sulla lingua e capace di tenere benissimo il palco.

Al suo posto arriva un altro artista di grande talento, quel Francesco Gabbani capace di vincere consecutivamente Sanremo Giovani e la versione big, un cantante vecchia maniera, con un talento vocalico importante, ma anche un artista a cui piace comunicare attraverso le parole, uno che dà molta importanza e significato ai propri testi.

X-Factor 2025, Jake La Furia spiega perché Manuel Agnelli ha lasciato X-Factor

Ovviamente c’è grande curiosità di scoprire se Francesco Gabbani sarà in grado di sostituire degnamente Manuel nel ruolo di giudice. Come artista non ha nulla da dimostrare, ma quella di quest’anno è la sua prima esperienza televisiva e l’emozione potrebbe tradirlo soprattutto nelle battute iniziali.

Alla recente conferenza stampa di presentazione, la stampa però si è concentrata più sull’assente che sul volto nuovo, chiedendo in più occasioni perché Manuel ha deciso di lasciare il programma. Data l’insistenza ci ha pensato Jake la Furia a prendere le redini dell’incontro della stampa, prima ironizzando: “Manuel Agnelli ha vinto al superEnalotto e ora vive ai Caraibi” e ancora “Manuel, non so come definirlo con un termine che sia positivo”, dopo una risata di gusto il frontman dei Club Dogo continua con l’ironia: “Non è stato un addio doloroso, ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato da imbattuto”.

Rispondendo in seguito seriamente alla curiosità della stampa, il rapper ha detto: “Manuel Agnelli vive di emozioni, ha fatto sei edizioni, ha portato Mimì in finale e con lei ha vinto quando tutto il mondo pensava avesse vinto Achille Lauro, che ne aveva ben tre di talenti finalisti”.

Successivamente è tornato sull’ironia per offrire un assist al nuovo arrivato: “Magari l’anno prossimo Gabbani torna a zappare la terra e tornerà lui”, battuta a cui ha risposto in maniera ironica il anche il diretto interessato: “Io vorrei tornare a zappare la terra, Manuel mi ha chiesto un anno sabbatico e io mi sono reso disponibile”.