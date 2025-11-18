Uomini e Donne, lacrime in studio: arriva la scelta più bella degli ultimi anni, pubblico pazzo di gioia

Colpo di scena clamoroso nell’ultima registrazione di Uomini e Donne dove è nata la coppia più sognata dal pubblico. La scelta fa piangere tutti.

L’amore nasce ancora una volta nello studio di Uomini e Donne dove, la registrazione del 17 novembre 2025 ha portato ad una scelta che era nell’aria e che il pubblico sognava sin dal primo appuntamento dei protagonisti. Dopo aver superato crisi, segnalazioni, dubbi e paure, la coppia ha deciso di provarsi realmente lasciando il dating show di canale 5 per vivere la storia lontano dai riflettori.

La scelta ha emozionato tutti i presenti ma ha fatto impazzire di gioia anche il pubblico che, sui social, ha dedicato tanti messaggi alla nuova coppia augurandosi che l’amore nato in uno studio televisivo possa durare a lungo e rendere felici entrambi.

Scelta Uomini e Donne: chi è la nuova coppia nata nel programma

Sono tante le coppie nate, nel corso degli anni, nello studio di Uomini e Donne. Quelle che il pubblico ricorda maggiormente sono quelle del trono classico di cui alcune, ancora oggi, stanno ancora insieme come Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Beatrice Valli e Marco Fantini, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Anche il trono over, tuttavia, ha portato alla nascita di diverse coppie che, nonostante la diffidenza del pubblico, portano avanti la relazione.

Tra quelle nate negli ultimi anni e che hanno piacevolmente sorpreso tutti ci sono sicuramente quella di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza e Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I primi stanno insieme da più di un anno e mezzo, sognano di allargare una famiglia e sono in procinto di iniziare una convivenza ufficiale. Ospite di una delle ultime registrazioni del programma, infatti, Alessandro ha regalato alla fidanzata un mazzo di chiavi, simbolo della volontà di dare il via ad una convivenza a tutti gli effetti.

Asmaa e Cristiano, invece, non solo convivono ma sono anche diventati genitori del piccolo Luay, primo figlio per lui e secondogenito per lei essendo diventata mamma in una relazione precedente. La coppia, inoltre, ha anche in procinto di sposarsi. Nella scorsa stagione, inoltre, è anche nata la coppia di Giovanni Di Pasquale e Francesca Cruciani sulla quale nessuno avrebbe scommesso e che, invece, sta superando tutte le prove quotidiane ed è sempre più unita e innamorata.

Chi spera di avere un futuro radioso come le coppie appena citate è la coppia nata nel corso della registrazione del 17 novembre 2025 durante la quale, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno lasciato insieme il programma.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: il percorso a Uomini e Donne fino alla scelta finale

Agnese De Pasquale, insegnante e mamma di due figli, ha incontrato Roberto all’inizio della stagione in corso. I due si sono subito piaciuti cominciando ad uscire insieme ma, di fronte alla volontà di Agnese di uscire anche con Federico Mastrostefano, Roberto ha fatto un passo indietro. La conoscenza tra la dama e Federico, tornato in trasmissione 16 anni dopo il suo trono che si concluse con la scelta di Pamela Compagnucci, è andata avanti per diverse settimane.

Federico, tuttavia, ha più volte ammesso di non provare alcuna attrazione fisica ma di essere attratto mentalmente da Agnese scegliendo così di continuare a frequentarla. La dama, tuttavia, non ha mai nascosto di non condividere l’atteggiamento di Federico che, nel frattempo, è uscito con altre dame. Dopo aver capito che con Mastrostefano non sarebbe mai nata una storia, ha deciso di chiudere.

In studio ha vissuto un momento difficile, lasciandosi andare anche alle lacrime e a consolarla è stato Roberto che si è anche offerto di riaccompagnarla a Milano in auto. Durante il viaggio, Agnese ha capito di aver incontrato un uomo di cui potersi fidare. Nelle puntate successiva, il cavaliere ha ammesso di essersi innamorato di lei ma una segnalazione riguardante il cavaliere in compagnia di un’ex dama in un centro commerciale ha rischiato di rovinare tutto.

Agnese, però, ha scelto di fidarsi di lui e, in uno studio super emozionato per loro, nel corso della registrazione del 17 novembre, hanno salutato tutti per vivere la relazione nella quotidianità.