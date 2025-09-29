Uomini e Donne, chi è Martina, la modella che ha stregato il tronista Flavio

Origini, passioni, prima esterna e le anticipazioni sulla conoscenza con Flavio: tutto quello che sappiamo sulla nuova corteggiatrice del dating show in tv italiana.

Nel salotto televisivo più discusso del pomeriggio, una nuova figura si è imposta all’attenzione di pubblico e opinionisti: Martina Cardamone, giovane corteggiatrice che, con passo misurato e sguardo deciso, ha acceso i riflettori su di sé conquistando la curiosità del tronista Flavio Ubirti. Il loro primo incontro, consumato tra domande dirette e pause cariche di imbarazzo, ha mostrato una chimica lenta ma evidente, di quelle che non cercano effetti speciali ma crescono tra parole misurate e dettagli condivisi.

Si sa ancora poco di lei, oltre a un percorso da modella, radici campane e una presenza social curata, ma bastano poche inquadrature per coglierne il carattere pragmatico, la compostezza e una certa riservatezza che stona piacevolmente con i tempi veloci del dating show. Intanto, lo studio osserva, commenta, divide: qualcuno intravede una storia in potenza, altri attendono riscontri più concreti. Tra una risata trattenuta e uno sguardo che dice più di una battuta ad effetto, l’impressione è che la partita sia appena cominciata.

Chi è Martina Cardamone: tutto sulla corteggiatrice di Flavio

Originaria di Battipaglia e residente a Campagna, nel cuore della provincia di Salerno, Martina Cardamone è una modella che sui social racconta passioni nitide: avventure, musica e fotografia. Attiva su Instagram, alterna scatti di lavoro a momenti di quotidianità e, stando a quanto trapela in studio, pratica abitualmente nuoto. L’età non è stata resa nota, ma il suo profilo parla di determinazione e misura.

A Uomini e Donne ha colpito subito Flavio Ubirti, che l’ha scelta per la prima esterna: un faccia a faccia segnato da timidezza reciproca, domande sul futuro e un focus sincero sul tema della paternità. In studio, lei ha raccontato di non lasciarsi andare facilmente, ma di essersi sentita ascoltata; lui ha ammesso che le aspettative sono state rispettate, “e anche qualcosina in più”. Le anticipazioni parlano di una conoscenza in corsa, con un quasi bacio nell’ultima uscita.

Nel corso della prima esterna, il dialogo si è acceso intorno ai temi che contano: il desiderio di famiglia, le priorità lontano dalle telecamere, qualche accenno alla propria casa e agli affetti. A rompere il ghiaccio è stata proprio Martina, che ha chiesto a Flavio quanto spazio occupi oggi l’idea di diventare padre; una domanda diretta che ha definito il tono dell’incontro. L’atteggiamento di lui, da ex calciatore abituato allo spogliatoio più che al set, è apparso attento e misurato, con la volontà di creare un clima protetto. Lei, che in studio aveva premesso di essere diffidente, ha raccontato per frammenti la sua famiglia, trovando nell’ascolto dell’altro un appiglio sicuro.

Il pubblico del programma ha colto sfumature interessanti: la gestualità trattenuta, la ricerca dello sguardo, il tempo dato alle pause. Segnali minuti che, in un contesto come Uomini e Donne, spesso fanno la differenza. Le frasi pronunciate in studio al rientro dall’esterna hanno consolidato l’impressione: “Mi sono sentita a mio agio”, ha spiegato la corteggiatrice; “ha rispettato le mie aspettative”, ha rilanciato il tronista.

Sui social, intanto, la traccia di Martina Cardamone resta coerente con ciò che appare in video: pose da modella senza eccessi, scorci di quotidianità, e qualche allenamento in piscina che conferma la passione per il nuoto. Su Instagram preferisce la misura al clamore, puntando su costanza e identità. Profilo sobrio, riconoscibile, deliberatamente controcorrente oggi.