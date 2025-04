Un Posto al Sole, spoiler di maggio: annuncio del matrimonio, Renato distrutto

Sembra non esserci un momento di pace per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera napoletana. Entriamo nel dettaglio.

Sono tantissimi anni che va in onda Un posto al Sole e noi abbiamo la possibilità di vedere alcuni incredibili scorci di Napoli. Un programma che non si ferma mai per quanto riguarda la sua messa in onda e che è sempre in contemporanea con quello che accade nelle nostre vite ogni giorni, anche eventi come festività, vedi le ultime puntate di Pasqua e Pasquetta.

Noi però oggi ti vogliamo far conoscere della anticipazioni un po’ particolari che mettono in agitazione Renato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nel dettaglio e come mai avviene.

Renato è completamente senza parole per quello che gli viene detto

All’interno di Palazzo Palladini non c’è mai un momento di pace, sembra che accade sempre qualsiasi cosa ai vari inquilini. E’ anche vero che sono tanti ed ognuno di loro ha le sue storie particolari. Ma iniziamo subito dicendo che cosa accadrà nella settimana dal 5 maggio ad Un posto al sole che lascerà sconvolto Renato.

Tra Gennaro e Roberto continuano a crescere i momenti di tensione, tano che l’imprenditore agroalimentare inizia ad avere un atteggiamenti perfido nei confronti del rivale. Non si fa assolutamente alcun tipo di scrupolo nel minacciare Roberto facendo presente che se non accetta i suoi consigli, diciamo così, potrebbe interrompere gli spazi pubblicitari su Radio Golfo 99.

Un ricatto che mette molto in agitazione l’uomo, giustamente. Intanto Viola, inizia ad avere alcuni dubbi sul modo di fare di Jimmy ed inizia ad interrogare gli alunni se stanno facendo i compiti assegnati a casa in modo particolare, diciamo utilizzando delle scorciatoie. Intanto Guido, dato che si sta avvicinando la festa della mamma, vuole stupire la sua ex Mariella.

Lui sembra nutrire ancora dei sentimenti importanti nei confronti della donna. Giulia, nel mentre, si trova a riflettere sulla sua storia d’amore con Luca e non vuole assolutamente perdere l’uomo che ama. Ecco che decide di prendere una decisione molto particolare, ovvero vuole sposarlo al più presto. Renato però, potrebbe non prenderla benissimo.

Che cosa ci attende? Ancora non possiamo saperlo anche perché la messa in onda di questa soap opera, al contrario di altre, continua ancora per mole puntate prima dello stop estivo. Quindi ci sono tantissime trame che si devono ancora sviluppare. Per il momento l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 20.50 circa su Rai3.