Tutte commettono questo errore quando si truccano: il viso sembra più vecchio ma allo specchio non te ne accorgi

Il make up è il trucco che utilizzano quasi tutte le donne per sentirsi più belle sicure di se stesse e in alcuni casi anche per apparire più giovani, ma se il vostro intento è quello di togliervi qualche anno sicuramente non dovrete assolutamente utilizzare questi prodotti.

Come anticipato il make up fa parte della routine quotidiana di quasi tutte le donne che si debba andare a lavoro o si anche a fare la spesa sono pochissime le donne che rinunciano ad un velo di trucco.

Con il passare dell’età poi il trucco diventa una sorta di maschera nel quale ogni donna si rifugia per far si che non si noti lo scorrere del tempo e per apparire ancora bellissima come un tempo.

La percezione dell’età non è solo legata ai segni del tempo impressi sulla pelle, ma anche al modo in cui li si accentua inconsapevolmente con texture sbagliate, toni inadeguati o linee troppo nette, un errore che potrebbe sembrare banale potrebbe avere l’affetto contrario e anziché nascondere lo scorrere del tempo ,potrebbe metterlo in luce.

Molti prodotti infatti nascono per valorizzare, e invece finiscono per accentuare, la promessa di coprire occhiaie macchie e rughe si trasforma in una maschera che irrigidisce. Questo sfortunatamente fa si che il vostro viso appaia metallico e innaturale anziché apparire splendido e luminoso, la scelta dei prodotti per il make up diventa quindi di fondamentale importanza.

Trucchi che invecchiano? No grazie

Ogni scelta di make-up porta infatti delle conseguenze che spesso sono più visibili di quanto si possa pensare. Un fondotinta troppo denso o magari un mascara audace possono infatti distruggere l’armonia del vostro volto. Fondotinta, polveri e correttori sono ingannevoli, la loro texture risulta essere pesante rispetto a quello che ci si aspetta e uno degli errori più diffusi sta proprio nel sogno irraggiungibile di poter avere la copertura perfetta con fondotinta iper-coprenti che danno un effetto pesante.

Anche se questo prodotto è efficace nel mascherare imperfezioni come macchie o bolle possono mettere in risalto rughe sottili e anche le rughe d’espressione più marcate, la consistenza del prodotto è fondamentale , una texture densa si insinuerà sui solchi cutanei facendo si che otteniate il contrario dell’effetto desiderato ovvero le rughe saranno più visibili.

Più si applica prodotto più si otterrà un effetto indesiderato , la pelle anziché apparire fresca e rilassata apparirà affaticata e priva di vitalità. Un altro prodotto che mette in luce l’avanzare dell’età è il correttore se mal dosato o scelto in tonalità scorrette potrebbero peggiorare la situazione dando pesantezza alla pelle e facendola apparire persino più scura di quanto non fosse in partenza.

Ma se pensate che gli unici nemici siano i prodotto in crema vi sbagliate di grosso, le polveri infatti come ciprie illuminanti, blush perlati e terre abbronzanti se applicati senza criterio mettono in evidenza la grana cutanea creando quell’effetto “polveroso” che invecchia all’istante.

Ombretti, mascara e rossetti sono dei dettagli che fanno realmente la differenza, il trucco sugli occhi va valutato a seconda della persona, le palpebre, naturalmente più sottili e segnate ad esempio reagiscono male alle polveri ricche di glitter o riflessati, questi ombretti finiscono per insinuarsi nelle pieghe e amplificando ogni imperfezione il vostro lo sguardo appare più stanco e meno definito.

I mascara colorati poi sarebbe meglio lasciarli agli adolescenti, tonalità molto accese come verde viola o blu non sono adatti dopo i 30 anni e sempre meglio optare per un mascara nero o al massimo di color marrone scuro.

Per quanto riguarda le labbra non va mai dimenticato che i rossetti matte pur essendo bellissimi sulle labbra mature o secche accentuano rughette e disidratazione. I colori chiari, rosati o aranciati appiattiscono le vostre labbra e mettono in risalto l’ingiallimento dei denti. Un rosso profondo con un velo di glos è la scelta perfetta. Seguendo questi piccoli consigli non sbaglierete con il make-up e soprattutto apparirete più giovani non cadendo in errore.