Travasi edibili, l’attività creativa per intrattenere dai 12 mesi in su: così divertente che passeranno ore intere a giocare

Non sai come intrattenere i tuoi bambini piccoli? Ecco un divertente gioco: si tratta dei travasi edibili che puoi preparare facilmente a casa tua con due soli ingredienti.

Intrattenere i bambini in estate è davvero difficile, specie quando, per un motivo o per l’altro, non si riesce ad andare al mare. Quando sono molto piccoli, infatti, non si può stare in spiaggia, neppure sotto l’ombrellone, per tante ore. Trascorrere intere giornate e pomeriggi con i bambini piccoli in casa non è una passeggiata, dato che bisogna sempre trovare qualcosa per farli divertire e giocare in sicurezza.

C’è una particolare età in cui i piccoli mettono tutto in bocca e bisogna davvero fare attenzione se non si vuole rischiare il peggio. Invece di spendere tanti soldi in giocattoli che poi vanno a finire in un cassetto, ecco l’attività sicura che puoi far fare ai tuoi piccoli dai 12 mesi in su: si tratta dei travasi edibili e li prepari con due ingredienti che probabilmente hai già a casa.

Come preparare i travasi edibili con due ingredienti che hai a casa

I bambini, soprattutto quando sono piccoli, amano mettere in bocca di tutto, anche ciò che non potrebbero. D’altronde loro non sanno che, per esempio, ingerire qualcosa di piccolo o tossico, può essere molto pericoloso, anche letale. Se però vuoi che giochino in sicurezza, divertendosi per ore ed ore, ecco l’attività perfetta per loro.

Si tratta dei travasi edibili: i bambini amano spostare le cose da una parte all’altra ed ecco come potranno farlo senza pericoli. Ti basterà solo cuocere del cous cous, che sicuramente hai in casa perché è la base di tantissimi piatti (soprattutto ora che è estate e non abbiamo voglia di metterci ai fornelli per ore ed ore, dato che fa troppo caldo), e colorarlo con del colorante alimentare, di quello che usi per i tuoi dolcetti e torte.

Così otterrai una sabbia cinetica, edibile e sicura, che i bambini potranno toccare. Disponi tutto in delle vaschette e decorale come preferisci, con delle conchiglie o altro. Con delle palette potranno giocarci anche per ore, replicando proprio la sabbia che trovano in spiaggia.

#travasi #montessori ♬ Dance You Outta My Head – Cat Janice @luma_bubo I TRAVASI EDIBILI Tante volte nei commenti mi dite che i vostri bimbi sono ancora in piena fase orale e non sapete cosa proporre per incentivare il travaso Ecco quindi un’alternativa da proporre con il cous cous e i coloranti alimentari (a piacere) Noi abbiamo ricreato il mare ma potete realizzare quello che preferite ♥️ Il cous cous avanzato lo abbiamo dato al nostro cagnolino che non aspettava altro Potete anche conservarlo in frigo 2-3 giorni per riproporlo ☺️ Buon divertimento . . #attivitàperbambini

Questa è un’idea che tutte le mamme (e i papà) possono mettere in pratica facilmente per intrattenere i propri figli che, si sa, in estate potrebbero annoiarsi facilmente, soprattutto a casa.