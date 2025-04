Tradimento, lo spoiler dalla Turchia gela tutti: chi muore tragicamente

Che cosa sta per accadere nella nostra amata soap opera che arriva direttamente dalla Turchia? Scopriamo le anteprime.

Dalla Turchia sono arrivati tantissimi programmi molto amati e tra questi, in ordine di arrivo, troviamo la serie Tradimento. Iniziata piano piano con il passare del tempo ha raccolto un numero davvero incredibile di persone che la seguono giornalmente. Come possiamo sapere, però, rispetto a noi, in Turchia sono avanti.

Ecco quindi che vi possiamo dare delle anticipazioni davvero incredibili. Andiamo a vedere il tragico lutto che colpisce la serie e che nessuno mai si sarebbe pensato di vedere.

Un morte tragica sconvolge la serie Tradimento

In base a quello che possiamo sapere dalla Turchia è iniziata da poco la seconda stagione dove la protagonista indiscussa sarà Serra. Una ragazza che si fa strada nella vita di sua sorella Selin. Purtroppo creerà non pochi problemi alla ragazza e Tolga. Il giovane capisce di aver commesso un grave errore nello sposare Selin e sarà fermamente convinto di voler dire addio a questo amore divorziando.

Serra, però, non vuole assolutamente che questo accada. Il motivo? Può avere la vita che vuole e togliersi tutti gli sfizi, ecco quindi che il matrimonio andrà avanti anche se dovranno, purtroppo, affrontare la perdita di due figlie. La prima, purtroppo, perderà la vita prima che nasca, e questo sarà un vero e proprio colpo al cuore per Selin.

Ma non basta, anche la piccola che adotteranno, la troveranno senza vita in culla. Ecco che avrà un crollo emotivo e per questo motivo finirà in una clinica psichiatrica. Una volta dimessa, la sua vita matrimoniale sembrerà tornare alla normalità, ma è solo apparenza. Infatti, Serra, aspetterà un figlio dal cognato e proverà ad estorcere soldi al padre di Tolga.

L’uomo cede solamente in parte dando una somma nettamente inferiore a quanto richiesto. Serra, continua a litigare con Selin per via dei soldi e, come se non bastasse rivela il suo segreto. Ecco che Selin non regge a queste parole e farà fuoco contro Tolga riducendolo in fin di vita. Oltan, ovviamente è disperato dalle condizioni del figlio ma anche dalla notizia che verrà data in televisione.

Oltan minaccia la ragazza di morte che registra quando accade e chiede subito aiuto a Ipek. Ma anche in questo caso, la giovane, si approfitterà di lei. Serra rimarrà ferita in un incidente e sarà portata in ospedale, dove morirà dopo poco. Insomma ci aspettano delle puntate davvero al cardiopalma per quanto riguarda la nuova stagione di Tradimento!