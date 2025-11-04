Tina Cipollari senza filtri: frecciatina a Gemma Galgani e quello che non ha mai detto su Tinì Cansino

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha lanciato una frecciatina a Gemma Galgani e si è sbilanciata su Tinì Cansino. Ecco cosa ha detto.

Un’intervista di Halloween che sembra un dolcetto… con sorpresa: tra risate, frecciatine e confidenze di backstage, Tina Cipollari ha lanciato messaggi chiarissimi su Gianni Sperti, Tinì Cansino, l’eterna “rivale” Gemma Galgani, un ex che non vorrebbe rivedere e un “misterioso” cavaliere che non la convince.

L’iconica opinionista di Uomini e Donne ha sganciato una serie di frasi che, tra il serio e il faceto, suonano come piccoli indizi da decifrare. Coincidenze stagionali o messaggi in codice ben piazzati? Ecco cosa ha dichiarato.

Le dichiarazioni di Tina Cipollari

Il pubblico di Uomini e Donne lo sa, Tina Cipollari è sempre senza peli sulla lingua e così si è dimostrata anche in una recente intervista dove ha svelato cosa ne pensa degli altri protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Ad esempio, alla domanda sui colleghi storici, Tina non ha avuto dubbi.

Su Gianni Sperti, è amore professionale puro: “È sempre presente, è un vero amico. Una qualità rara oggi.” Parole che fanno pensare: non è da tutti prendersi una dichiarazione così netta da Tina. Eppure qui la stima è cristallina. E su Tinì Cansino? Per Tina, Tinì è “la nostra voce zen”, quella che “trova il positivo anche quando io sto per sbranare qualcuno”. Tradotto: equilibrio, leggerezza, ironia.

Naturalmente, quando arriva il capitolo Gemma Galgani, la Cipollari rimette la corona. Pregio della dama torinese? “È incredibile ma non mi viene in mente. Magari tra qualche anno, ma oggi no.” E qui la platea immaginaria si divide: battuta iconica o frecciatina strategica? Perché poi, quando si parla di incantesimi, Tina gioca a carte scoperte. L’incantesimo ideale lo lancerebbe ancora su Gemma: basterebbe, a suo dire, per farle capire che “ha un’età matura” e che inseguire “uomini giovani e amori travolgenti” non avrebbe più senso.

E aggiunge, con la sua scudisciata memorabile: “Direi: ‘Oggi ho bisogno di un novantenne che mi prende la mano, mi porta un bicchiere di latte la sera e che, laddove ho bisogno, c’è accanto a me. Non un quaranta o cinquantenne che pensa al sesso’.” Una frase che è già un piccolo cult. Stoccata? Sì. Ma con quel sarcasmo alla Tina che trasforma la polemica in spettacolo. Alla domanda su quale ex del programma “temerebbe” di rivedere in studio, Tina mette in scena il suo Halloween perfetto: “Elio. Antipaticissimo, pieno di sé, offensivo con me. Uno di quei fantasmi fastidiosi.”

E non è finita. Tra le righe, c’è anche la “scheda nera” su chi, oggi, non la convince in studio. Il nome? Mario. “Ultimamente non mi convince molto. La notte di Halloween potrebbe girare tranquillamente, verrebbe riconosciuto senza problemi.” Bum. Battuta pronta, ma con quel retrogusto di “attenzione, che qui c’è qualcosa che non mi torna”. Tina conferma il suo tratto distintivo: dire quello che pensa, sempre, ma con quella leggerezza spettacolare che fa di ogni frase un momento televisivo.