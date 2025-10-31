Terremoto a Ballando con le stelle 2025: spunta il retroscena che fa tremare

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle serpeggerebbero malumori belli tosti: ecco il retroscena che fa tremare il programma condotto da Milly Carlucci.

Pensavamo che fossero tutti sorrisi a fine coreografia, e invece… il vero ballo a Ballando con le Stelle sarebbe quello dei nervi. Il rumor arriva bello puntuale da Gabriele Parpiglia, che nella sua rubrica “Chicchi di Gossip” ha sganciato la bomba: a telecamere spente sarebbe successo un retroscena che fa tremare il programma.

Nel dietro le quinte della trasmissione condotta da Milly Carlucci sarebbe accaduto un vero terremoto che è destinato a far discutere. Ecco perché.

Il retroscena a Ballando con le Stelle

Stando ad un’indiscrezione due membri della giuria di Ballando con le Stelle avrebbero preso le distanze dalla “voce del popolo” Rossella Erra. E non si parla solo di frecciatine: si mormora di “stop ai saluti”. E non è tutto. Sempre secondo quanto rivelato da Parpiglia, la produzione di Rai Uno avrebbe richiamato più volte la Erra per aver registrato “video di nascosto” dietro le quinte, poi “ceduti” a “La Volta Buona” di Caterina Balivo.

Una leggerezza social o un nervo scoperto che ha fatto saltare più di un tappeto? Chi vive il programma dall’interno assicura che l’aria si è fatta frizzante. Ma frizzante come prosecco… o come tempesta in arrivo? E qui la faccenda si fa ancora più succosa. Perché un nome, tra i due giurati coinvolti, circola eccome. Uno sarebbe “quasi sicuramente” Guillermo Mariotto. Il quadro si compone con quello che è successo pochi giorni fa a “La Volta Buona”, dove Rossella Erra è andata giù dritta: “Voi state provocando Barbara d’Urso ed è palese… l’avete portata all’estremo.”

Ha elencato uno a uno i rilievi rivolti alla concorrente: prima “non parla di sé”, poi “parla sempre delle stesse cose”; prima “fa troppo poco”, poi “ha alzato troppo l’asticella”. Poi, secondo la Erra, la giuria starebbe spingendo per scoppiare la coppia formata proprio da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca… mossa che, a suo dire, li avrebbe invece “fortificati”. E lei stessa ha invitato a guardare la storia Instagram caricata da Barbara e Pasquale, con quel messaggio: “Sono più forti di prima e si vogliono bene.”

In studio, la temperatura è salita. Mariotto avrebbe reagito con smorfie poco entusiaste, per poi etichettare la Erra come “regina della retorica”. E lì, Rossella è esplosa: “Non sono retorica, io dico la verità… tu sei un falso… tu sei un grande falso.” Parole pesanti, sì, ma riportate testualmente come sono andate in tv.