Termosifoni, preparali adesso al freddo che verrà: basta un gesto e scalderanno il doppio – chedonna.it

Fatelo prima che arrivi l’inverno, bastano pochi minuti per migliorare il rendimento dei termosifoni e garantire un calore uniforme in casa.

Con l’autunno alle porte, è il momento ideale per pensare al riscaldamento domestico. I termosifoni, spesso trascurati dopo mesi di inattività, possono nascondere piccoli problemi che compromettono la loro efficienza. Agire ora significa risparmiare energia, evitare rumori fastidiosi e assicurarsi un calore costante durante i mesi più freddi.

Una semplice operazione di manutenzione preventiva può fare la differenza tra un impianto che funziona a pieno regime e uno che spreca energia. Prepararli al meglio non richiede interventi complessi né grandi spese, ma solo un po’ di attenzione e qualche accorgimento pratico. Basta un gesto, e la casa tornerà ad accogliervi con il tepore di un calore pieno e uniforme.

Un solo gesto e i termosifoni tornano come nuovi: così aumenti calore e risparmi energia

Un semplice gesto di manutenzione domestica può fare la differenza in termini di rendimento e comfort dei vostri radiatori, riducendo al contempo consumi e rumori. Scoprirete non solo quando e come sfiatare i termosifoni, ma anche quali pressioni controllare nella caldaia e come intervenire efficacemente anche senza valvola di sfiato.

Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, è fondamentale agire in anticipo per garantire il comfort domestico. Se i termosifoni emettono gorgoglii o presentano parti calde in basso e fredde in alto, il problema è quasi sempre causato da aria intrappolata nell’impianto. Questa presenza invisibile limita la circolazione dell’acqua calda, diminuendo l’efficienza del riscaldamento e aumentando i consumi. Fortunatamente, esiste una soluzione semplice e accessibile a tutti che, se applicata tempestivamente, può migliorare significativamente la performance dei vostri radiatori.

Non è necessario ricorrere a sostituzioni costose o lavori invasivi. Spesso, agire su una piccola valvola per eliminare l’aria che ostacola il flusso dell’acqua calda è sufficiente. Un controllo accurato prima di accendere la caldaia può prevenire rumori molesti, sbalzi di pressione e ambienti che non raggiungono la temperatura desiderata. Anche se molti rimandano per paura di complicazioni, il procedimento è semplice, richiede pochi minuti e solo gli strumenti adeguati. Vi spiegheremo quando intervenire, cosa occorre e come procedere in sicurezza.

Il processo di sfiato consiste nel rimuovere l’aria aprendo la valvola di sfiato situata in alto sul radiatore, con l’impianto spento e freddo, e raccogliendo l’acqua che esce insieme alle bolle. È necessaria una piccola chiave, un panno e qualche minuto del vostro tempo. È consigliabile effettuare questa operazione all’inizio dell’autunno, prima dell’avvio del riscaldamento, e ripetere il controllo se si notano gorgoglii o zone fredde alla prima accensione. Dopo lo sfiato, riaccendete la caldaia e controllate la pressione sul manometro: il valore ideale si situa tra 1 e 2 bar.

Prima di iniziare, assicuratevi di avere tutto l’occorrente: chiave per la valvola, secchio o bacinella, panno per proteggere muro e pavimento. Spegnete l’impianto di riscaldamento e attendete che i radiatori si raffreddino. Posizionate il recipiente sotto la valvola di sfiato, inserite la chiave e ruotate lentamente in senso antiorario. Sentirete un sibilo seguito da alcune gocce: lasciate uscire l’aria e richiudete delicatamente quando inizia a fluire solo acqua.

Dopo l’intervento, riaccendete la caldaia e verificate la pressione sul manometro frontale. Un valore tra 1 e 2 bar è considerato normale per un impianto domestico. Se la pressione scende sotto 1, regolatela con il rubinetto di carico. Se supera i 2 bar in modo persistente, potrebbe essere necessario un ulteriore sfiato.

È normale che alcuni rumori si ripresentino dopo la prima accensione stagionale: in tal caso, ripetete l’operazione su tutti i termosifoni, partendo da quello più vicino alla caldaia. Se il radiatore non dispone di valvola di sfiato, l’intervento è comunque possibile ma richiede maggiore attenzione. In presenza di impianti datati o senza regolazioni moderne, è consigliabile consultare un tecnico qualificato, specialmente se si riscontrano perdite, pressione instabile o spegnimenti della caldaia.