Tatuaggio geco: scopri il significato e dove farlo

Il tatuaggio del geco ha un significato profondo. Elegante e raffinato, è uno dei tatuaggi più amati e richiesti. Può essere tatuato ovunque.

Tatuaggio che affonda le radici in tradizioni spirituali e culturali antiche, il tatuaggio del geco è anche molto bello a vedersi grazie al suo design particolare. Si tratta di un piccolo rettile raffigurato, che viene associato alla trasformazione e alla natura.

Il suo significato è davvero affascinante e tante persone lo scelgono per questa ragione. Scopriamo insieme il significato del tatuaggio del geco e dove farlo.

Il significato del tatuaggio Maori del geco

Il tatuaggio del geco si associa, generalmente, alla trasformazione e alla natura. Rappresenta, infatti, simbolicamente protezione, resilienza e capacità di adattamento. C’è chi, ovviamente, è affascinato da significati di questo tipo e un tatuaggio permette di esprimere la propria personalità attraverso il corpo. Il tatuaggio del geco ha, inoltre, una connessione abbastanza forte con le tradizioni Maori.



Questa cultura, infatti, attribuisce a questo animale un significato spirituale profondo. Il geco – in questa cultura – è visto come un simbolo di equilibrio e di protezione. Si tratta di un animale che sa rigenerarsi, che non molla mai e ha la forza per continuare a combattere anche nei momenti difficili. Oltre a rappresentare la connessione con la natura, quindi, il tatuaggio del geco può simboleggiare – in chi lo sceglie – la forza di superare gli ostacoli e il rinnovamento.

I tatuaggi Maori sono anche caratterizzati da curve e spirali, che li rendono delle piccole opere d’arte. Chi opta per un tatuaggio Maori che rappresenta il geco cerca di esprimere sopravvivenza e anche capacità di adattamento. Senza alcun dubbio, si tratta di un tatuaggio dal forte messaggio spirituale.

Tatuaggio del geco, dove farlo?

Premettendo che il tatuaggio può essere fatto dove più si preferisce, c’è chi si domanda dove sarebbe meglio posizionare un tatuaggio che raffigura un geco. La posizione fa, senza alcun dubbio, la differenza. Per quanto riguarda il tatuaggio del geco, dove farlo, quindi? Le zone in cui poter procedere sono diverse. Ovviamente, sono da tenere in considerazione i gusti personali. Generalmente, comunque, un tatuaggio di questo tipo si fa sulla schiena: qui, infatti, può essere rappresentato al meglio in lunghezza.



Allo stesso modo, si può optare per punti come le braccia, dove il tatuaggio si vedrebbe meglio. C’è, poi, chi ama farselo tatuare sulla caviglia, simboleggiando equilibrio e radici. Può essere realizzato in diversi stili, con linee classiche o Maori, a colori o in bianco e nero e in ogni punto del corpo. In ogni caso, a prescindere dalla sua posizione, il tatuaggio può essere adattato tenendo in considerazione stile e gusti, così da realizzare un design che si adatti al tuo corpo e che esprima, al meglio, ciò che vuoi dire. Scopri di più anche sui tatuaggi a linea e sui tatuaggi Maori.