Svelato il metodo dottor Nowzaradan per dimagrire rapidamente: fino ad 8 chili in un solo mese

Scopri come il metodo del dottor Nowzaradan promette di dimagrire rapidamente fino a 8 chili al mese con scelte alimentari mirate.

Negli ultimi anni l’attenzione del pubblico verso programmi e metodi per perdere peso in modo efficace è cresciuta esponenzialmente, e il nome del dottor Nowzaradan è diventato sinonimo di percorsi strutturati e misurabili. Chirurgo bariatrico e volto di Vite al limite, Nowzaradan propone prima di tutto un riequilibrio dell’alimentazione, mirato a costruire un deficit calorico senza rinunciare alla socialità. Il risultato, secondo i suoi protocolli, può tradursi in una perdita fino a 8 chili in quattro settimane, con un piano quotidiano scandito e abitudini semplici da replicare.

Il principio guida è mantenere la glicemia stabile, valorizzare la sazietà e ridurre le calorie “vuote”, senza demonizzare gli alimenti ma scegliendo quelli che danno di più in termini di nutrimento. Ma cosa prevede concretamente questo schema? Di quali cibi si compone la base del menù? E soprattutto: è un percorso sostenibile per chi lavora, viaggia, condivide pasti in famiglia? Prima di entrare nei dettagli, è doveroso ricordare che un regime nell’ordine di 800-1.200 calorie al giorno richiede attenzione clinica, soprattutto in presenza di patologie, e che l’attività fisica moderata, l’idratazione e il sonno restano pilastri imprescindibili per sostenere il metabolismo.

Tre cibi chiave e due fasi: ecco il piano Nowzaradan

Il cuore del metodo è una dieta ipocalorica tra 800-1.200 calorie al giorno, a basso contenuto di carboidrati e ad alto apporto di proteine. I tre alimenti cardine, indicati per pranzo e cena, sono carne bianca (pollo o tacchino), uova e verdure non amidacee. La giornata tipo prevede uno yogurt magro a colazione, uno spuntino proteico come un uovo sodo o della bresaola, quindi 100 grammi di carne bianca a pranzo e, la sera, uova oppure ancora carne bianca con abbondanti verdure.

Il percorso si articola in due fasi: una fase iniziale di rapido calo ponderale, seguita da una fase di mantenimento più flessibile, in cui si consolidano le abitudini e si gradua l’eventuale reintroduzione di carboidrati complessi.

Perché funziona? L’elevata quota di proteine favorisce la sazietà e preserva la massa magra, mentre le verdure assicurano fibre, micronutrienti e volume nel piatto con poche calorie. Riducendo i carboidrati raffinati si evita il picco glicemico e si sostiene il metabolismo ossidativo dei grassi; il controllo delle porzioni fa il resto, mantenendo il deficit calorico senza percepire eccessiva fame.

La scelta delle cotture è decisiva: meglio piastra, vapore o forno, limitando salse e condimenti; via libera a erbe aromatiche, spezie, succo di limone e un filo di olio extravergine misurato. Tra le verdure: zucchine, melanzane, insalate, cavoli, finocchi, peperoni; da moderare tuberi e legumi nelle prime settimane, reintroducendoli gradualmente.

L’idratazione aiuta la sazietà e l’equilibrio elettrolitico; attenzione al sodio se si soffre di ritenzione. Questo schema, reso popolare dal coinvolgimento dei pazienti in “Vite al limite” prima della chirurgia, è pensato per un impatto rapido, ma non sostituisce la valutazione clinica. Persone con diabete, insufficienze renali, disturbi alimentari, gravidanza o allattamento dovrebbero concordare ogni passo con il medico.

Per la vita quotidiana: pianifica la spesa, cucina in batch, porta con te spuntini proteici, e mantieni una routine di camminata o allenamento di forza leggero tre volte a settimana, così da supportare i risultati e preservare la tonicità.