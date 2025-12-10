Stefano De Martino, mal di pancia in Rai? Il retroscena bomba su un clamoroso ritorno

Malumori in casa Rai per Stefano De Martino? Un probabile ritorno potrebbe ridisegnare i rapporti tra l’azienda e il conduttore.

Stefano De Martino è la star indiscussa della Rai. Nel suo futuro, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe esserci non solo la conduzione di diversi programmi, ma anche del Festival di Sanremo a cui, nel 2026, Carlo Conti dovrebbe dire addio.

Spigliato, simpatico, ironico, schietto, diretto ed empatico, Stefano De Martino, con la conduzione di Affari tuoi, è riuscito a conquistare tutti, anche i più scettici.

Nonostante gli ascolti attuali di Affari tuoi non siano quelli della scorsa stagione per la concorrenza con La ruota della fortuna di Gerry Scotti, De Martino resta un volto di punta della Rai. Tuttavia, nei prossimi mesi, un clamoroso ritorno, potrebbe far cambiare le carte in tavola al punto che, si mormora, che il conduttore napoletano non sia felicissimo del ritorno in Rai di uno dei nomi più amati dal pubblico.

Stefano De Martino: il suo futuro in Rai con il ritorno di Amadeus

Tra una critica e una polemica, De Martino, ogni sera, entra nelle case degli italiani portando allegria e leggerezza con Affari tuoi di cui condurrà anche lo speciale del 6 gennaio per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Sul conduttore napoletano, la Rai ha puntato tutto e, anche nei prossimi anni, dovrebbe continuare ad essere il volto di punta della tv di Stato. Tuttavia, le ultime indiscrezioni parlano di un ritorno in Rai, confermato anche da Fiorello, di Amadeus.

Il ritorno di Amadeus potrebbe preoccupare De Martino che è diventato, sulla carta, il suo erede conducendo Affari tuoi con cui ha raccolto ampio successo. “In Rai mi hanno detto che per Amadeus le porte sono sempre aperte…Quando finisce, e finirà un giorno, non devi andare da un’altra parte…Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai…”, le parole di Fiorello riportate da Il messaggero.

Il ritorno in Rai di Amadeus, dunque, potrebbe essere più vicino del previsto. Ad Amadeus, la Rai potrebbe decidere di affidare il game show estivo a cui, secondo AffariItaliani.it, starebbe lavorando per non ripetere l’errore della scorsa estate quando ha lasciato campo libero a La ruota della fortuna.

Nonostante qualche piccolo malumore che potrebbe generare il ritorno di Amadeus, dunque, la posizione di De Martino resta ben salda in casa Rai dove, in futuro, potrebbe anche condurre show in prima serata sfoggiando le sue doti di showman che il pubblico ha apprezzato durante il suo tour teatrale.