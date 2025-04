Stanca di finire l’estate con i capelli stopposi e aridi? I trucchi per prepararli al caldo e alla salsedine

La bella stagione sta arrivando ed ecco che dobbiamo far trovare preparati anche i nostri capelli. Quello che devi fare prima del mare.

Il tempo, finalmente, sta iniziando a diventare bello. Possiamo passare le nostre giornate in totale relax e tranquillità senza dover stare chiusi in casa. Vuoi mettere prendere un bel caffè sul balcone di casa mentre chiacchieri con una amica? Noi oggi però ti vogliamo dare qualche piccolo consiglio che si rivelerà molto utile.

Si perché possiamo fare in modo che i nostri capelli siano perfetti per affrontare il mare ed il caldo che stanno arrivando. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere che cosa possiamo fare.

Capelli perfetti anche in previsione dell’estate? Assolutamente si, ecco come fare

Quando arrivano le belle giornate, dopo tanti mesi di freddo e pioggia, non vediamo l’ora di trascorrere dei momenti di totale relax al mare. Impossibile dire il contrario, ammettiamolo. Ma, per proteggere i nostri capelli, ci sono alcune strategie che possiamo mettere in atto. In questo modo potremmo evitare di avere problemi con capelli secchi, aridi o spenti durante l’estate.

Che cosa possiamo fare? Come prima cosa ti diciamo che possiamo proteggere i nostri capelli anche in città. In che modo? Utilizziamo bandane, foulard, in questo modo possiamo anche realizzare mille acconciature particolari, oltre che proteggere i capelli. Ricordiamoci poi che dobbiamo cercare di non lavare in modo eccessivo i capelli.

Cambiamo anche lo shampoo che utilizziamo in inverno con qualcosa di molto delicato e adatto ai lavaggi frequenti. In questo modo non stresseremo il cuoio capelluto. Importantissimo poi applicare una maschera rafforzante o ristrutturante ogni 7/10 giorni. Possiamo anche utilizzare oli naturali come quello di oliva o di cocco.

Importantissimo non frizionare i capelli quando li asciughiamo ma tamponiamoli con asciugamani in microfibra che assorbono l’acqua senza seccare i capelli. Se poi utilizziamo sempre il phon o la piastra per lo styling, mettiamo sempre un termoprotettore prima. La scelta migliore, con l’arrivo della bella stagione, è quella di lasciarli asciugare all’aria ma non sempre è possibile.

Ultimo consiglio, ma non meno utile, ricordiamoci che la nostra alimentazione influisce anche sulla salute dei capelli. Preferiamo quindi alimenti ricchi di fibre, omega 3, vitamina E, vitamina D e ferro. Ottimo poi consumare frutta secca, cereali integrali ed agrumi. Oltre che frutta e verdura di stagione, specialmente quella di colore arancio o rosso, come carote e pomodori.