Spoiler Un posto al sole: si sposano, proposta di matrimonio da sogno

Spoiler di Un posto al sole poiché sono numerosi coloro che attendono il ritorno della soap con i colori, gli umori e l’immancabile umanità ‘partenopea’.

“Un Posto al Sole è il primo e più longevo Daily drama italiano nato a Napoli il 21 ottobre 1996”, questo è l’esatto sottotitolo del canale Instagram unpostoalsolerai3. Una semplice frase che, però, raccoglie tutto l’orgoglio di un progetto televisivo che sta per tagliare lo straordinario traguardo dei 30 anni di vita.

Non sono pochi, anzi tutt’altro, sicuramente milioni, coloro che sono cresciuti e magari anche un po’ invecchiati, seguendo le vicende accadute tra le varie mura di Palazzo Palladini e le chiacchiere, amare, tristi e gioiose raccontate all’interno del Caffè Vulcano.

Nel calendario delle sterminato popolo di telespettatori di Un posto al sole anche la festa del Ferragosto è stata rapidamente messa da parte e si avvicina, a grandi passi, il giorno dell’attesissimo ritorno. Si avvicina quel lunedì 25 agosto atteso quasi come il più importante giorno 25 dell’anno, il 25 dicembre, Natale.

Anche a Palazzo Palladini si è nel pieno dell’estate e ciascuno ha trascorso il ‘proprio’ Ferragosto insieme ai ‘propri’ pensieri. Chi più tranquillo, chi più indeciso, chi più preoccupato. basta con i preamboli ed andiamo a scoprire insieme cosa ci attende nella settimana del grande ritorno di Un posto al sole.

Il ritorno tanto atteso e le più anticipazioni più bollenti

A Palazzo Palladini il Ferragosto sembra non essere passato poiché l’aria che si respira è bollente come nelle più calde giornate d’estate. Un’aria che porterà conseguenze sorprendenti sulla trama della soap.

Per il ritorno in prima serata su Rai3 di Un posto al sole, l’amore indossa alcuni dei suoi infiniti abiti. Dubbi, speranze, scelte da fare si incroceranno nei cuori e nelle menti di Niko che sogna la ‘perfetta’ proposta di matrimonio a Manuela, così come Viola che oscillerà tra i suoi due uomini, Eugenio e Damiano.

Nel frattempo il ritorno a Napoli di Antonio costringe Viola a confessargli la verità riguardo al padre. Una confessione che, però, non potrà fare a meno di portare inevitabili conseguenze anche nel suo rapporto con Damiano.

Non manca poi chi non ha problemi di scelta, come Rosa, dal momento che la sua scelta l’ha fatta e porta, anche per lei, a Damiano. Affari di cuori accenderanno di passione le prime puntate del grande ritorno di Un posto al sole.

In primo piano c’è anche il piano che ha in mente Marina, ideato per incastrare finalmente Gennaro. In accordo con Antonietta vuole acquisire la registrazione della confessione di Gennaro in riferimento all’omicidio di Assane.

Quanto fin qui riportato è soltanto una minima anticipazione delle vicende di Un posto al sole che i telespettatori potranno seguire dal prossimo 25 agosto su Rai3. Sempre alle ore 20.50.