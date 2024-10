Sopracciglia perfette: un trend che non tramonta mai

Le sopracciglia, da sempre protagoniste indiscusse del nostro volto e del nostro sguardo, sono tornate prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni. Sono sempre più in mostra e cambiano decisamente l’aspetto del viso.

Non più un dettaglio, ma vere e proprie protagoniste del make-up, le sopracciglia ben definite e curate sono in grado di incorniciare lo sguardo, gli occhi, e regalare un aspetto più giovane e luminoso, ma anche più definito e deciso.

Le tendenze del momento

Le tendenze in fatto di sopracciglia si susseguono rapidamente, ma alcune caratteristiche rimangono costanti: naturalezza, foltezza, definizione. Si prediligono sopracciglia piene, ben curate, con un arco morbido e un colore omogeneo.

Diversamente dai tempi delle iconiche dive hollywoodiane che prediligevano sopracciglia sottili ad ala di gabbiano, oggi la moda decreta colore e pienezza. Come ottenerli?

Soluzioni quali microblading e tatuaggio semi-permanente sono sempre più richieste per chi desidera un risultato duraturo e naturale da non dover ritoccare ogni giorno.

Come scegliere la forma giusta

In che modo sapere quale sia la forma giusta di sopracciglia per il proprio volto? Risolviamo il dilemma e valutiamo come fare le sopracciglia. La loro forma, infatti, è fondamentale per armonizzare i lineamenti del viso.

Esistono diverse forme di sopracciglia, ognuna adatta a un tipo di viso:

Viso ovale: quasi tutte le forme di sopracciglia stanno bene su un viso ovale.

Viso rotondo: le sopracciglia ad arco aiutano ad allungare il viso.

Viso quadrato: le sopracciglia arrotondate ammorbidiscono i lineamenti.

Viso a cuore: dritte e disegnate con precisione bilanciano la punta del mento.

Viso allungato: le sopracciglia orizzontali accorciano otticamente il viso.

L’importante è che l’effetto finale risulti armonico e non eccessivo.

Sopracciglia sottili? Non è un problema!

Avere le sopracciglia sottili è una condizione che affligge molte donne, spesso dovuta a fattori genetici, ormonali o a precedenti epilazioni eccessive. Fortunatamente, esistono numerose soluzioni per ottenere sopracciglia folte e definite. In primo luogo dei prodotti specifici.

Sul mercato sono disponibili numerosi articoli dedicati alla crescita delle sopracciglia, come sieri, oli e mascara stimolanti. Questi prodotti contengono attivi per la cura delle sopracciglia e donano la percezione di una maggior definizione.

Fare ricorso al make-up è un modo sicuro e facile per raggiungere il proprio obiettivo. Con l’aiuto di matite, ombretti e gel colorati per sopracciglia è possibile creare l’illusione di sopracciglia più folte e belle. Esistono anche specifici trattamenti professionali. Microneedling, laminazione, tinture per sopracciglia, sono ”interventi” estetici che possono migliorare l’aspetto delle sopracciglia facendole apparire sempre ben disegnate, mai

un pelo fuori posto.

La cura quotidiana delle tue sopracciglia

Per mantenere le sopracciglia in ordine, devi seguire una routine di cura quotidiana.

Utilizza un pettinino apposito o un piccolo scovolino pulito per ciglia per mantenerle in ordine. Elimina i peli troppo lunghi con le forbicine e applica un olio o un balsamo specifico per mantenerle morbide e lucenti. Le sopracciglia sono un elemento fondamentale del viso e meritano tutta la nostra attenzione. Con i giusti prodotti e trattamenti, è possibile ottenere sopracciglia folte, definite e perfette. Per un risultato naturale e di lunga durata che

rispetti i tuoi lineamenti, meglio rivolgersi a professionisti del settore.