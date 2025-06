Solo ora ho capito perché il mio parrucchiere non mi ha voluto tagliare i capelli: vado in questi giorni così non si può tirare più indietro

Hai mai pensato che la luna potesse avere voce in capitolo anche sui tuoi capelli? Scopri come il calendario lunare può cambiare la sorte della tua chioma.

Spesso decidiamo di prendere un appuntamento dal parrucchiere, di mattina, davanti allo specchio, nell’esatto momento in cui ci rendiamo conto che quello che vediamo riflesso non ci piace o che la chioma è diventata indomabile. E’ in quel momento che scaturisce nella nostra testa quella frase: “basta, domani si va dal parrucchiere”, ma sei proprio sicura che non ci sia altro da prendere in considerazione?

Immagina la situazione, ti decidi finalmente a chiamare il tuo parrucchiere e lui si rifiuta e non perchè ha l’agenda piena. Con tono complice ti rivela che forse non è il momento giusto per tagliare. Dietro questo consiglio si nasconde una tradizione antica e affascinante che ha a che fare con la luna e con il suo misterioso potere sulla crescita dei capelli.

Luna e forbici: il calendario segreto dei parrucchieri che nessuno ti ha mai svelato

Se il tuo parrucchiere ti consiglia di rimandare il taglio di capelli non è solo un suo capriccio. Questi esperti di chiome conoscono bene quella filosofia che affonda le sue radici in tempi lontani, quando le persone usavano la luna come riferimento e lanciavano uno sguardo al cielo prima di prendere molte decisioni. La Luna è rivelatrice, può prevedere il meteo e perfino rivelarti il momento giusto per tagliare i capelli. Secondo questa teoria, la fase in cui si trova la luna può influenzare la crescita, la forza e persino la brillantezza dei tuoi capelli.

Il ciclo lunare dura più o meno 29 giorni e si divide in quattro fasi: luna nuova, crescente, piena e calante. Ognuna di queste fasi, secondo la tradizione, avrebbe effetti diversi non solo sulle maree ma anche sulla tua chioma. Il tuo parrucchiere di fiducia potrebbe scegliere il prossimo appuntamento per tagliarti i capelli guardando il calendario lunare del 2025.

Se vuoi capelli più lunghi e forti, la luna crescente e la luna piena sono i tuoi alleati migliori, in questi giorni la leggenda vuole che i capelli crescano più velocemente e siano più robusti, mentre se preferisci mantenere il taglio più a lungo e non vuoi tornare dal parrucchiere ogni due settimane, la luna calante è la tua fase ideale, perché rallenterebbe la crescita e ti farebbe risparmiare qualche euro.

Ecco i giorni giusti per tagliare i capelli se vuoi rinforzarli e farli crescere a vista d’occhio, la tua cultura lunare coglierà di sorpresa il tuo parrucchiere:

Gennaio: 1-11, 13, 26-28, 30-31

Febbraio: 1-7, 12, 22-27

Marzo: 1-6, 14, 22-28, 30-31

Aprile: 1-3, 18-26, 28-30

Maggio: 12, 15-26

Giugno: 11-24

Luglio: 9-21

Agosto: 5-17

Settembre: 1-13, 29-30

Ottobre: 1-11, 26-31

Novembre: 1-7, 22-30

Dicembre: 13-25

Se invece vuoi rallentare la crescita, punta sui giorni di luna calante, tipo il 12 e il 29 gennaio, oppure tra l’8 e l’11 febbraio e così via per ogni mese. E non dimenticare che anche la tinta segue la luna: la fase crescente è il momento perfetto per cambiare colore e sfoggiare una chioma brillante.

La prossima volta che il parrucchiere ti consiglia di aspettare non inarcare il sopracciglio, ricorda che potrebbe aver dato un’occhiata al calendario e magari non è solo perché ha troppi appuntamenti. Prova a lasciarti guidare dalla luna e lasciati sorprendere!