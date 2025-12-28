Sgonfia il viso in 3 minuti netti: il segreto approvato dal chirurgo – CheDonna.it

Quando per sgonfiare il viso un po’ di acqua fresca non basta, a venirci incontro un piccolo segreto approvato dal chirurgo senza spesa, basta un po’ di manualità

Uno strumento molto semplice, che non richiede l’investimento di nessuna cifra stratosferica e nulla di estremo, sembra una sciocchezza ma lo abbiamo letteralmente a portata di mano.

A volte infatti ti svegli al mattino e vedi riflesso nello specchio un volto sconosciuto che ti guarda. Il viso più gonfio può essere il risultato di molti fattori. Quando qualche spruzzo di acqua fredda non basta, la soluzione potrebbe essere più semplice di quello che pensi e richiede solo pochi minuti, migliora la funzionalità della pelle e aiuta i tuoi prodotti a lavorare meglio consentendo una penetrazione più profonda.

Sgonfia il volto con dei massaggi, bastano tre minuti e offre molti benefici

Ebbene si, il segreto è proprio questo: fare dei massaggi al viso. Infatti i massaggi facciali stimolano la circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico, donando alla pelle una naturale luminosità. “Il massaggio facciale stimola la circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico, rassoda i contorni del viso e dona un’immediata luminosità naturale”, spiega il chirurgo plastico Dr. Davis B. Nguyen.

Il medico consiglia di eseguire questa tecnica di massaggio mattina e sera con il siero. È un fan del TNS Essential Serum di SkinMedica, ma è preferibile un siero con una buona scorrevolezza, come il Super Serum di Olay. L’ideale è applicarlo per tre minuti interi, ma in caso di emergenza, anche solo un minuto aiuterà a risvegliare (e sgonfiare) l’incarnato.

Come effettuare il massaggio facciale consigliato dal chirurgo

In primis dobbiamo applicare una quantità di prodotto pari a una moneta da 2 centesimi sulla punta delle dita. Massaggiare il prodotto sui contorni esterni del viso, procedendo verso l’interno, con movimenti circolari. Continuare questo movimento per circa un minuto.

Poi si bisogna aprire leggermente la bocca per trovare le cavità degli zigomi, posizionare l’indice e il medio nelle cavità. Quindi con movimenti verso l’alto esercitare una leggera pressione mentre massaggi le guance. “Fai attenzione a non tirare la pelle verso il basso; l’obiettivo è sollevare”, spiega Nguyen.

Utilizzando dita e pollici, pizzica lungo tutta la mandibola con una pressione decisa. Continua a stringere e rilasciare per un minuto o due. Questa parte del massaggio è particolarmente importante per il drenaggio linfatico: “Pensa al mento e alla mandibola come a un ‘bidone della spazzatura’ del viso, dove vengono smaltiti tutti gli accumuli tossici”, afferma Nguyen. Questa tecnica promette di aiutarti a eliminare tutto questo, lasciandoti senza gonfiori. Per una stimolazione extra, termina il trattamento picchiettando leggermente la pelle su tutta la superficie.

Ci sono molte ragioni per cui potresti svegliarti con il viso gonfio al mattino. Dormire male, ritenzione idrica, gli effetti dell’alcol sull’organismo o un’infezione ai seni nasali sono alcune delle cause che possono contribuire al gonfiore. Anche la disidratazione può essere la causa del gonfiore, soprattutto se hai ingerito molto sale il giorno/la notte prima. Dal punto di vista della salute, anche una cattiva salute intestinale o l’ipertiroidismo possono portare al gonfiore del viso. Se noti un gonfiore persistente che non sembra cambiare, contatta il tuo medico per escludere eventuali cause sottostanti.