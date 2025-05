Se hai la pelle secca evita come la peste queste normali abitudini: finisci per rovinarla irrimediabilmente

La pelle secca è sicuramente una delle condizioni della pelle più fastidiose in assoluto, non solo la pelle infatti risulta screpolata che rende l’estetica del vostro corpo danneggiato ma anche un fastidio cutaneo che porta problematiche come irritazione rossori e prurito.

Non si tratta solo di una sensazione fastidiosa ma è il segnale di uno squilibrio profondo nei meccanismi di idratazione e protezione cutanea, l’acqua e il sebo sono elementi vitali per la nostra barriera epidermica e si riducono drasticamente se non vengono integrate con conseguenze problematiche come la perdita di morbidezza, elasticità e vitalità della palle che si presenta con un aspetto spento, screpolato e fragile.

Le cause alla base della pelle secca possono essere molteplici. I fattori climatici , l’invecchiamento dei tessuti, alcuni trattamenti farmacologici prolungati e anche la predisposizione genetica possono aggravare la situazione. Malattie croniche come psoriasi e ipotiroidismo, così come pratiche cosmetiche sbagliate, possono irrimediabilmente danneggiare l’equilibrio idrico-lipidico, ovviamente ogni tipo di pelle ha storia diversa che si modifica con l’esposizione al sole e stili di vita diversi.

Prendersi cura della pelle estremamente secca non è facile, ma non impossibile

Prendersi cura della propria pelle che sia secca o grassa è importantissimo , per la pelle secca ovviamente vanno presi in considerazione diversi fattori come sole vento freddo e sbalzi di temperatura. Tutto quello che occorre ad una pelle arida è l’idratazione non solo mediante l’utilizzo di creme e di una sano idratazione del corpo ma anche con la dieta.

Proprio come per ogni problema la soluzione sta nell’alimentazione, se la vostra pelle è molto secca dovrete integrare omega-3 e antiossidanti naturali, un altra soluzione è quella di non commettere errori detergendo la propria pelle con saponi saponi aggressivi, e di esporsi in modo prolungato al calore o utilizzare detergenti inadatti.

Alcuni consigli utili per scongiurare la comparsa della pelle secca sono quindi l’evitare l’esposizione ai raggi UV sia che si tratti di raggi solari o che si tratti di raggi artificiali come quelli delle lampade solari. Nel caso ci si esponga al sole , mai farlo senza l’adeguata crema protettiva con filtri molto elevati come 30 o 50 +.

Bere costantemente, idratando il vostro corpo con almeno 2 litri di acqua al giorno e idratare anche la pelle mediante l’utilizzo di creme specifiche per pelle secca. Subito prima di applicare la crema ricordate di esfoliare la pelle con uno scrub e successivamente applicate oli nutrenti.

Per quanto riguarda il viso, proteggetelo con creme dal troppo caldo dal freddo e dal vento è fondamentale, la nostra pelle non va mai trascurata anche perché le condizioni climatiche possono aggravare una situazione già precaria Ogni gesto quotidiano può fare la differenza tra una pelle sana e una pelle secca , tutto quello che dovrete fare è idratarvi utilizzando creme idratanti non solo per il viso ma per tutto il corpo, bere mota acqua e integrare nella dieta alimenti ricchi di vitamine e ricchi di acqua.