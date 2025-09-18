Scarpe in lavatrice? Sì, ma con l’accorgimento giusto: solo così le lavi senza rovinarle – chedonna.it

Puoi lavare le scarpe in lavatrice senza rovinarle usando questo accorgimento: così saranno davvero pulite senza rischi.

Quando indossi delle scarpe ripetutamente, è facile che possano sporcarsi e macchiarsi. Per farle tornare come nuove, ti chiedi come fare: a volte pulirle solo con una pezza e del detersivo non è risolutivo. Anche perché, usare dei detersivi aggressivi può anche farle rovinare.

Hai però paura di lavarle in lavatrice perché temi che si possano rovinare irrimediabilmente. Eppure puoi lavare tutte le scarpe in lavatrice se usi questo accorgimento.

L’accorgimento per lavare le scarpe in lavatrice senza rovinarle

Mettere le scarpe in lavatrice ti fa storcere il naso? Hai paura che si rovinino, deformino o che rompano la macchina stessa? Ma in realtà non accadrà nulla di tutto questo se usi un semplice accorgimento.

Ecco come devi procedere: per prima cosa, togli lacci e solette dalle scarpe per lavarle a parte, a mano, in modo delicato. Poi, elimina lo sporco visibile usando una spazzola o un vecchio spazzolino. E dopo, ecco il trucco essenziale: metti le scarpe in un sacchetto per il bucato oppure avvolgile in un asciugamano. Questo serve a ridurre gli urti, ad evitare che colpiscano le pareti della lavatrice e a limitare il rumore. Puoi avviare il lavaggio optando per un freddo o massimo 30 gradi con pochi giri di centrifuga o senza.

L’ideale è usare il programma per capi delicati o, se disponibile, quello specifico per scarpe. Quanto al detersivo, meglio optare per uno liquido e non troppo aggressivo. Puoi anche aggiungere un po’ di bicarbonato insieme al detersivo che aiuta a neutralizzare gli odori più persistenti, oppure delle gocce di olio essenziale.

Se le scarpe hanno inserti in gomma o plastica meglio controllare che siano ben fissati perché alcuni dettagli potrebbero staccarsi o deformarsi con il calore o l’acqua in eccesso. Per far asciugare le scarpe, mettile all’aria aperta ma non esposte alla luce diretta del sole. L’interno delle scarpe va riempito con carta assorbente (non di giornale, che potrebbe macchiare), da cambiare ogni poche ore.

Così permetterai alla scarpa di mantenere la forma e accelererai l’evaporazione dell’umidità. Puoi usare questo trucco per sneakers in tessuto, scarpe da ginnastica, alcune pantofole. Ma è meglio evitare di fare così per scarpe in pelle, camoscio o materiali delicati che si possono pulire con una spazzola morbida, un panno umido e prodotti specifici.