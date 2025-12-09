Sara Gaudenzi, da Miss a tronista di Uomini e Donne: la trasformazione è totale. La foto di 8 anni fa è incredibile

Sara Gaudenzi protagonista indiscussa del trono classico ma le foto del passato spiazzano i fan di Uomini e Donne che non la riconoscono.

Il percorso di Sara Gaudenzi sul trono sta conquistando il pubblico di Uomini e Donne che apprezzano sempre di più la sua fragilità ma anche la sua corazza con cui sta provando a proteggersi da eventuali delusioni.

Arrivata nel programma per corteggiare Flavio Ubirti, Sara è diventata tronista dopo alcuni scontri con il tronista che hanno spinto Maria De Filippi a darle una possibilità. Schietta, diretta e senza filtri, Sara si sta mettendo totalmente in gioco sul trono dove, in ogni puntata, sfoggia la sua bellezza.

Fisico snello e asciutto, Sara incanta anche con i suoi outfit sempre raffinati ed eleganti. Molto amata dai fan del dating show di canale 5, Sara sta diventando molto seguita su Instagram dove, però, molti utenti hanno fatto fatica a riconoscerla. Confrontando le foto di oggi con quelle di ieri, infatti, i fan hanno notato una grande differenza nell’immagine di Sara.

Le foto di Sara Gaudenzi prima di Uomini e Donne

Sempre bellissima anche nelle foto di pochi anni fa, Sara appare leggermente diversa rispetto a quella di oggi. Una differenza dovuta, probabilmente, all’uso dei filtri che vengono utilizzati da quasi tutti gli utenti dei social.

Nella foto che vedete qui in basso, inoltre, la differenza è anche dovuta all’evidente abbronzatura di Sara che, essendo mora, con il sole, diventa subito scura.

Le labbra di Sara sono identiche in entrambe le foto così come la profondità dello sguardo con cui ha colpito totalmente Marco Veneselli, il corteggiatore per cui tifano i telespettatori sperando che sia proprio lui la scelta della tronista. Una differenza fisica, dunque, quella di Sara che non ha intaccato affatto la sua bellezza.

Risale ancora a qualche anno prima, invece un’altra foto di Sara scattata in occasione della sua partecipazione ad un concorso di bellezza nel 2017. Nella foto pubblicata su X, sono diversi gli utenti che la trovano molto diversa e in tanti pensano che si sia sottoposta a qualche, piccolo ritocco estetico.

Arrivata casualmente sul trono, è considerata una delle troniste più belle degli ultimi anni e in tanti la considerano l’erede di Martina De Ioannon, l’ultima, a detta dei fan, ad aver dato vita ad uno dei troni più belli delle ultime stagioni. Riuscirà a non deludere le aspettative dei fan?