Saponetta o bagnoschiuma? Ti spieghiamo cosa è meglio per la tua pelle

Nessuna routine di cura del corpo è completa senza il detergente perfetto. E quando si tratta di detergere la pelle le due opzioni più popolari sono la saponetta e il bagnoschiuma.

Entrambi aiutano a rinfrescare e ringiovanire la pelle, ma ogni formato ha i suoi pro e contro. Per aiutarci a comprendere meglio le differenze e le somiglianze tra i due, abbiamo raccolto alcune informazioni molto interessanti per farvi fare una scelta azzeccata..

Questo è tutto ciò che devi sapere sulla saponetta e sul bagnoschiuma, così potrai scegliere quello più adatto a te e alla tua pelle. Non prendere la scelta sotto gamba, perché sapere cosa è meglio per la tua pelle fa la differenza.

Saponetta o bagnoschiuma: valuta bene quale usare sul tuo corpo, non è indifferente

La saponetta e il bagnoschiuma sono composti da agenti detergenti, ed entrambi i prodotti mirano a rimuovere sporco e sebo dalla pelle. Tuttavia, la formulazione e il processo di produzione sono diversi. Il sapone in panetto subisce un processo caustico che prevede il riscaldamento di olio e cera e l’aggiunta di liscivia. Quindi, la miscela viene lasciata indurire per sei-otto settimane, facendo evaporare gli ingredienti chimici.

Il bagnoschiuma liquido non richiede lo stesso processo di produzione ed è generalmente associato a un’azione leggermente più delicata e meno aggressiva rispetto alla saponetta. Anche il bagnoschiuma contiene acqua, quindi non è un prodotto così concentrato. I detergenti sono ideali anche per trattare determinati tipi di pelle e condizioni. Ad esempio, oli, estratti, ingredienti idratanti, schiarenti o esfolianti possono essere facilmente aggiunti ai bagnoschiuma per trattare specifici problemi della pelle.

Uno dei maggiori punti di forza della saponetta è la sua formula senza acqua. Poiché il sapone in panetto è privo di acqua, è meno probabile che si sviluppino batteri (a meno che non venga conservato in modo improprio in acqua) e, di conseguenza, sono necessari pochi o nessun conservante nella sua formula. Un altro vantaggio? Il sapone in panetto richiede meno imballaggio. Risparmiate su una custodia di carta o una scatola di cartone; non sono necessari imballaggi pesanti o plastica per il sapone in panetto. Questo lo rende un’opzione più ecologica e anche facile da conservare.

D’altro canto, uno dei problemi della saponetta è il suo pH elevato. La saponetta ha un pH compreso tra 9 e 10, che non può essere abbassato a causa dei molteplici passaggi necessari per formularla. Lavarsi il corpo con una saponetta con un pH superiore a quello della pelle può causare secchezza in alcune persone, soprattutto in quelle con pelle sensibile. Tuttavia, è importante notare che molti dei prodotti odierni contengono oli e idratanti per cercare di contrastare questo problema.

La maggior parte delle persone apprezza la sensazione che i bagnoschiuma lasciano sulla pelle. Sono spesso formulati con ingredienti delicati, lenitivi e idratanti. Alcuni contengono persino emollienti e ceramidi per rendere la pelle morbida senza alterare la barriera cutanea o gli oli naturali.

Rispetto alla saponetta, i bagnoschiuma sono leggermente più igienici poiché sono contenuti in tubetti o flaconi. Questo garantisce che la formula non entri in contatto con acqua o altri elementi, con il rischio di proliferazione batterica. A differenza del sapone in panetto, il pH di un bagnoschiuma può essere personalizzato in fase di formulazione e produzione. Il pH di un bagnoschiuma è spesso più vicino a quello della pelle.

Uno degli svantaggi dei bagnoschiuma liquidi è che non c’è modo di evitare l’uso di imballaggi in plastica. Anche se molti marchi utilizzano imballaggi riciclati. Un altro punto di differenziazione è che i bagnoschiuma richiedono conservanti per impedire la formazione di muffe, il che, potrebbe renderlo meno ideale se si cerca un prodotto più “pulito”.

Se la tua pelle è sensibile o facilmente irritabile, potresti essere più propenso a usare il sapone in panetto. I saponi in panetto sono in genere privi di ingredienti potenzialmente irritanti, quindi il rischio di allergie è minore. Se la tua pelle è estremamente secca o noti che tira, squama, è ruvida o pruriginosa, un bagnoschiuma potrebbe essere più adatto alle tue esigenze. I bagnoschiuma liquidi tendono ad essere più idratanti e lenitivi sulla pelle. Sono spesso l’opzione preferita per le persone con patologie croniche come eczema o acne, poiché possono essere formulati con potenti ingredienti attivi per aiutare ad alleviare il problema.