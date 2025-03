Rughe sul collo: scopri gli esercizi facili per dire loro addio in poche settimane

Esistono degli esercizi mirati contro le rughe del collo, così da poterne migliorare l’aspetto. Non avrai più bisogno di camuffare i segni del tempo con foulard e collane e i risultati saranno visibili in poco tempo.

Le rughe sul collo rappresentano un problema estetico per diverse persone. Fortunatamente, esistono diversi interventi non invasivi che possono migliorarne l’aspetto. Esistono, ad esempio, degli esercizi mirati per diminuirle visibilmente e rassodare la pelle in modo naturale. Sicuramente, seguire alcune buone abitudini – quali uno stile di vita corretto e un’alimentazione sana ed equilibrata – è necessario, così come eliminare alcuni vizi tra i quali il fumo, il consumo smodato di alcolici e l’esposizione prolungata al sole.

Quando si parla di cura della pelle, l’errore che molte donne commettono è quello di pensare che ci si debba concentrare soltanto sul viso, ma ci sono altri punti sensibili come il collo. Scopriamo insieme gli esercizi facili per dire addio alle rughe sul collo in poche settimane.

Rughe sul collo e pelle raggrinzita, gli esercizi facili e come rassodare la pelle del collo in modo naturale

Pelle raggrinzita e rughe sul collo sono uno dei segni comuni dell’invecchiamento, ma possono essere il risultato anche di cattive abitudini come una cattiva alimentazione o l’esposizione al sole senza protezione. Ci sono, però, degli esercizi mirati che stimolano la produzione di elastina e collagene, proteine in grado di mantenere la pelle giovane e tonica. Si tratta di esercizi molto semplici da eseguire, in pochi minuti al giorno, per rassodare il collo cadente.

Primo esercizio : porta il pollice della mano destra (o sinistra) sotto il mento, posizionandolo esattamente al centro. Dopodiché, chiudi la bocca e spingi con la lingua verso il basso. Contemporaneamente, opponi resistenza con il pollice che spinge in su. La contrazione che si verrà a creare ti aiuterà a distendere le rughe. Ripeti l’esercizio per dieci minuti, a giorni alterni.

: porta il pollice della mano destra (o sinistra) sotto il mento, posizionandolo esattamente al centro. Dopodiché, chiudi la bocca e spingi con la lingua verso il basso. Contemporaneamente, opponi resistenza con il pollice che spinge in su. La contrazione che si verrà a creare ti aiuterà a distendere le rughe. Ripeti l’esercizio per dieci minuti, a giorni alterni. Secondo esercizio : muovi la bocca come se volessi pronunciare la lettera “A”. Poi continua con le altre vocali, ma sforzandoti di aprire la bocca più di quanto faresti normalmente. L’obiettivo è sentire i muscoli del collo che stanno lavorando.

: muovi la bocca come se volessi pronunciare la lettera “A”. Poi continua con le altre vocali, ma sforzandoti di aprire la bocca più di quanto faresti normalmente. L’obiettivo è sentire i muscoli del collo che stanno lavorando. Terzo esercizio : inclina la testa leggermente all’indietro e porta il labbro inferiore su quello superiore. Devi mantenere questa posizione almeno per dieci secondi. Per questo esercizio, devi fare due serie da sei ripetizioni.

: inclina la testa leggermente all’indietro e porta il labbro inferiore su quello superiore. Devi mantenere questa posizione almeno per dieci secondi. Per questo esercizio, devi fare due serie da sei ripetizioni. Quarto esercizio : in verticale, chiudi la bocca e cerca di fare il sorriso più ampio che puoi. Ovviamente, non devi cedere alla tentazione di aprire le labbra! Mantieni questa posizione per almeno dieci secondi e, poi, immagina di voler baciare qualcuno, portando le labbra in avanti. La parola d’ordine è contrazione! Questo significa che i movimenti che fai devono essere finalizzati a mettere in tensione i muscoli del collo. Se non avverti alcuna contrazione, allora significa che non stai eseguendo correttamente l’esercizio.

: in verticale, chiudi la bocca e cerca di fare il sorriso più ampio che puoi. Ovviamente, non devi cedere alla tentazione di aprire le labbra! Mantieni questa posizione per almeno dieci secondi e, poi, immagina di voler baciare qualcuno, portando le labbra in avanti. La parola d’ordine è contrazione! Questo significa che i movimenti che fai devono essere finalizzati a mettere in tensione i muscoli del collo. Se non avverti alcuna contrazione, allora significa che non stai eseguendo correttamente l’esercizio. Quinto esercizio: mettiti seduta con la schiena diritta e porta il mento verso un lato, come se volessi toccarti una spalla. Ripeti lo stesso esercizio dal lato opposto e, poi, riposati. Ti consigliamo di eseguire due serie da dieci ripetizioni.

Con costanza e impegno, i risultati non tarderanno ad arrivare. Puoi fare questi esercizi ovunque e, ben presto, noterai un cambiamento nell’elasticità della pelle del collo, riducendo le rughe e ottenendo un aspetto più giovane. Scopri anche di più sulle rughe profonde sulla fronte e sul grasso sul collo.