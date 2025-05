Risparmi centinaia di euro e sembri subito più giovane: altro che filler e botox, ecco il segreto della mia estetista

Una nuova rivoluzione nel settore estetico sta eclissando il botox, e si perché d’ora in poi anziché ricorrere a questa tecnica potrete utilizzare un trattamento che metterà fine alle rughe: il Notox

Il notox sembra infatti essere una vera e propria rivoluzione naturale contro le rughe nel campo estetico, il notox infatti a differenza del più conosciuto e invasivo botox dona alla vostra pelle un effetto anti età con un approccio radicalmente diverso.

Pur essendo meno invasivo il notox aspira a sostituire il botox in quanto i risultati potrebbero essere persino migliori. Il notox che già solo per il nome sfida il botulino consiste in una serie di trattamenti cosmetici basati esclusivamente su ingredienti di origine naturale che sarebbero in grado di levigare e distendere la pelle proprio come le iniezioni di botox, ma che sarebbero ovviamente meno pericolose dato l’utilizzo di prodotti esclusivamente naturali.

Notox la rivoluzione in campo estetico che cambierà il vostro aspetto in modo naturale

Ringiovanire la pelle senza l’utilizzo di aghi, senza dolore, e soprattutto senza effetti collaterali sembra un sogno ma sarà veramente così? E fondato pensare che con questo trattamento si potrà ringiovanire? Per la realizzazione del notox occorrono sostanze come lo Spilanthes, il Bakuchiol e l’acido ialuronico, ognuna di queste sostanze ha delle proprietà uniche e mirate lo Spilanthes agisce come rilassante muscolare naturale e attenua le contrazioni che generano le rughe d’espressione.

Il Bakuchiol conosciuto anche come “retinolo vegetale” stimola il rinnovamento cellulare senza causare irritazioni, mentre l’acido ialuronico non solo trattiene l’umidità ma rimpolpa e quindi riempie visibilmente le rughe. Questo componenti a dir poco miracolosi sono composti vegetali e le ultime ricerche effettuate fanno ben sperare.

Ovviamente per ottenere dei risultati serve costanza , se il botox agisce praticamente nell’immediatezza il notox ha bisogno di tempo, la differenza tra i due prodotti oltre alla naturalezza degli ingrediente sta anche nel fatto che il botox agisce come paralisi temporanea mentre il notox idrata dando tonicità alla pelle e soprattutto previene le rughe.

Questo nuovo trattamento proposto nel campo estetico potrebbe quindi essere una validissima alternativa , anche se il botox ha un effetto immediato bisogna pensare si alla nostra bellezza ma soprattutto alla nostra salute. Il notox non darà sicuramente risultati immediati ma sarà sicuramente più salutare per il nostro corpo e soprattutto l’effetto sarà più duraturo