Rai, futuro in bilico per la conduttrice più amata? Lei svela tutto

La Rai e quel complicato lavoro fatto di giudizi che diventano sentenze con programmi ‘in’ e programmi ‘out’. Quale il futuro di un’amata conduttrice?

Si avvicina a grandi passi il momento ufficiale della presentazione dei palinsesti della stagione Rai 2025-2026. E’ il rito profano di ogni inizio estate dopo che attenti esami, valutazioni, giudizi hanno portato alle decisioni finali.

Come ogni anno c’è chi sorriderà vedendo il suo volto in cartellone e chi, invece, si ritroverà con le mani vuote senza nemmeno sapere il perché di quella non scelta. Un problema che di certo non hanno i ‘grandi’ conduttori, pochi e proprio in virtù di tale situazione ancora più intoccabili ed indiscutibili. In questa ristretta cerchia di ‘eletti’ vi è, senza dubbio, anche lei.

Il futuro del volto noto spiegato da lei stessa

Un volto ‘noto’ della Rai, ingiustificatamente meno nominata quando si parla di volti ‘popolari’. Sarà perché è una conduttrice di successo senza essere una conduttrice e sarà anche per via del fatto che non compare mai sui giornali che divorano vip solo per accontentare gli ‘affamati’ del pettegolezzo facile e delle fake. Sarà soprattutto perché a Federica Sciarelli non piace apparire in comparsate televisive o rilasciare interviste.

Con il noto periodico Vanity Fair la giornalista-conduttrice ha fatto una rara eccezione. Ha parlato di lei e di ciò che l’attende la prossima stagione. Definire Federica Sciarelli un volto ‘storico’ della televisione diventa davvero una banalità quando si pensa che la sua carriera come giornalista della Rai è iniziata nel 1987 al TG3 diretto da Sandro Curzi.

Dal 2004 è la conduttrice, nonché anima e cuore pulsante, di Chi l’ha visto? Una donna, prima ancora che una professionista, con la sua vita privata che, essendo privata, riguarda solo e soltanto lei. Una donna che ha sempre avuto delle idee chiare che le hanno fatto da ‘bussola’ nella sua vita quotidiana come in quella professionale. E così quando le chiedono il perché non si sia mai sposata, la risposta è la seguente:

“Quel “finché morte non ci separi” pronunciato in una cultura dove fino a non troppi anni fa lo stupro era considerato un reato contro la moralità pubblica e non contro la persona, non mi piace“. Separazione matrimoniale, quindi ambito privato e si può ipotizzare, a breve, una separazione televisiva, quindi in ambito professionale? La risposta ci svela il futuro televisivo di Federica Sciarelli:

“Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo“. Per il momento la folta platea di Chi l’ha visto? è già lieta di sapere che vedrà Federica Sciarelli per un’altra stagione al timone del programma. Poi vedremo.