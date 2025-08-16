Queste lasagne sono tra le più buone mai inventate e non fanno nemmeno ingrassare: la ricetta da rubare – chedonna.it

Una lasagna così buona e leggera non l’hai mai provata: ecco la ricetta che farà impazzire tutti i tuoi ospiti.

La lasagna è uno dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria ma a parte la versione classica (che magari può risultare un po’ pesante ora che è estate e vogliamo mantenerci leggeri), ce ne sono tante altre, facili e veloci da replicare, perfette anche quando le temperature sono alte.

Una lasagna furba in particolare è questa, che dovresti preparare quando hai ospiti: oltre ad essere buonissima, non fa ingrassare e conquisterà tutti.

La ricetta della lasagna furba che non fa ingrassare

Una lasagna che non fa ingrassare esiste davvero? Che bello poter mangiare questo che è il piatto preferito di tantissime persone, senza poi avere sensi di colpa. La particolarità di questa lasagna, che la rende così leggera, è proprio l’ingrediente principale che si usa ovvero le zucchine.

Insieme alle zucchine si useranno altri pochi ma buonissimi ingredienti come formaggi filanti, uova, parmigiano. Tutto questo contribuirà a rendere il piatto cremoso e super appetitoso. Ingredienti per lasagna di zucchine:

3 zucchine

150 g di scamorza affumicata grattugiata

80 g di mozzarella light grattugiata

80 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

4 uova

1 spicchio d’aglio grattugiato

olio extravergine di oliva q.b.

pangrattato q.b.

basilico q.b.

origano q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Per preparare la lasagna di zucchine, segui questo semplice procedimento:

Lava e asciuga le zucchine e poi tagliale a fettine sottili nel senso della lunghezza usando una mandolina. Prepara la base di uova sbattendo queste con parmigiano, aglio grattugiato, basilico spezzettato, sale e pepe, fino ad ottenere un composto omogeneo. Assembla la lasagna, spennella dell’olio e in una pirofila e spolvera con pangrattato. Forma poi gli strati alternando zucchine, uova, scamorza e così via. Concludi con le zucchine, copri con il parmigiano e il pangrattato ed infine con l’olio. Cuoci in forno a 180°C per 25-30 minuti, fin quando la superficie sarà dorata. Sforna e servi a tavola.

Una ricetta della lasagna di zucchine così buona, leggera, semplice da preparare, probabilmente non la conoscevi ancora. Allora cosa aspetti a reperire i pochi ingredienti (che probabilmente hai già in casa), allacciare il grembiule e prepararla? Conquisterà tutti ed è perfetta per questa stagione estiva, anche da mangiare tiepida o il giorno dopo perché sarà ancora buonissima!