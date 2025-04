Puoi prepararti alla prova costume in un solo mese: come arrivare al top in estate

Ci avviciniamo sempre di più all’arrivo dell’estate e con ogni probabilità ad un anticipo delle temperature estive, con conseguente voglia crescente di mettersi in costume e fare dei bei bagni: cosa bisogna fare per sentirsi pronti ad andare a mare.

L’arrivo dell’estate è atteso da tutti con un certo desiderio, poiché si tratta di un periodo caratterizzato da clima favorevole alle attività esterne, si può cominciare ad abbandonare cappotti, maglioni e felpe in favore di un vestiario più leggero e permissivo per lo sguardo e ovviamente si può cominciare a godere della piacevole sensazione della brezza marina e del sole sulla pelle.

Tutto questo ha un contro, visto che il liberarsi dai vestiti pesanti ed esporre parte della nostra pelle, quando non la massima parte, può mettere imbarazzo. I vestiti invernali e primaverili consentono uno schermo dallo sguardo altrui, permettono di modellare il corso e correggere quelli che riteniamo difetti, mentre in estate e soprattutto in costume questa “magia” svanisce.

Consapevoli di questo bisogna giungere in estate pronti per la cosiddetta “prova costume”. A differenza di quello che molti possono pensare ciò non comporta il mettersi a dieta per raggiungere un determinato peso forma, bensì il sentirsi pronti a mostrarsi, dunque stare bene con se stessi ed il proprio aspetto fisico.

Come essere pronti alla prova costume: non solo dieta, ma anche e soprattutto confidenza

Il primo passo che bisogna compiere in vista dell’estate è quello di superare incertezze, timori e paura del giudizio. Non importa come ci vedono gli altri o come appaiono gli altri, non dobbiamo essere una copia dello standard accettato e ritenuto piacente, è necessario che si sia in pace con se stessi, che si accetti il proprio corpo e dunque non si abbia più timore di mostrarlo.

Per fare questo serve lavorare psicologicamente e magari correggere quel difetto o quel gonfiore eccessivo che ci dà così tanto fastidio. Non si tratta dunque tanto di una questione di peso o di linea perfetta, quanto di eliminare il senso di pesantezza e il gonfiore legato ad un’alimentazione non troppo accorta nei mesi precedenti.

Per fare ciò non servono chissà quali sacrifici, basta instaurare una routine di esercizio fisico leggero e un pizzico di attenzione ai cibi che si portano quotidianamente a tavola. Nulla di troppo restrittivo dunque, nessuna privazione forzata, ma una semplice riduzione di alimenti contenenti troppi zuccheri, sostituiti da quelli contenenti vitamine e proteine.

I pasti non devono essere eccessivi e soprattutto devono essere equilibrati, ovvero comprensivi di tutte quelle cose che ci servono: proteine, carboidrati e verdure d’accompagnamento (meglio se di stagione). Poi se si ha voglia di dolce un quadratino di cioccolata ogni tanto non può che fare bene all’umore.