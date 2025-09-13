Pizza fatta in casa, con il trucco “del frigo” è 10 volte più buona di quella della pizzeria: provare per credere – chedonna.it

Se usi il trucco “del frigo” quando prepari la pizza fatta in casa, ti verrà 10 volte più buona di quella della pizzeria: ecco come fare.

Arriva l’inverno e non abbiamo più tanta voglia di uscire di casa, neppure il sabato sera per andare a prendere una pizza in pizzeria o al forno. E allora ecco che ci muniamo di farina, lievito e altri ingredienti per prepararla a casa. Non è una preparazione semplice ma che soddisfazione sfornare una pizza profumata e morbida buona come quella della pizzeria ma fatta con le nostre mani?

Magari già ti esce bene e sei soddisfatto del risultato ma con questo trucco “del frigo” di sicuro sarà ancora più buona del solito. Ecco in cosa consiste.

Il trucco “del frigo” per preparare la pizza in casa

Sicuramente una delle fasi più importanti nella preparazione della pizza è la maturazione che però non va confusa con la lievitazione. La maturazione fa la differenza vera in un impasto poiché è la fase in cui gli enzimi scompongono gli zuccheri complessi e le proteine della farina in elementi più semplici.

In questo modo l’impasto diventa più digeribile e buono. La maturazione va fatta fare all’impasto in frigorifero perché la temperatura più bassa nell’elettrodomestico rallenta il lavoro dei lieviti ma non blocca l’attività enzimatica. Quindi l’impasto continua a maturare grazie al freddo, anche se realizzato con farine forti e ricche di proteine, regalando una struttura migliore e una maggiore digeribilità.

Inoltre, con la maturazione in frigo è sufficiente utilizzare meno lievito rispetto alla lievitazione tradizionale, perché i tempi lunghi permettono comunque di far sviluppare l’impasto. Ovviamente i tempi dipendono dal tipo di ricetta e dalla farina ma per una pizza fatta in casa l’impasto può rimanere in frigo per 24 ore a maturare. Con farine di forza maggiore si può arrivare anche a 48 ore.

Quindi, preparare l’impasto, lasciarlo riposare a temperatura ambiente per il tempo di lievitazione necessario e poi riporlo in frigorifero coperto da pellicola o in un contenitore ermetico. Quando si decide di cucinare, è necessario tirarlo fuori con un anticipo di almeno un paio d’ore, così che torni a temperatura ambiente. Con il trucco “del frigo” migliora il gusto ma anche la struttura e la digeribilità della pizza stessa.