Pesto all’avocado, la ricetta più fresca dell’estate piacerà a tutti: gli ospiti mi chiedono sempre la ricetta – chedonna.it

Chi è alla ricerca di una ricetta fresca per l’estate può replicare questo pesto all’avocado. Alternativo, gustoso e versatile, prepararlo è facile e veloce.

Siamo tutti abituati al pesto alla genovese o a quello di pistacchi, ma perché non prepararne uno con uno dei frutti più amati degli ultimi anni, vale a dire l’avocado? Questo ingrediente, molto usato in cucina e apprezzato, apporta tanti grassi sani e viene usato spesso per creare salse cremose, sia dolci sia salate.

In questa ricetta può essere trasformato in un pesto che può accompagnare verdure in pinzimonio, patatine, patate lessate, crostini, involtini primavera. Insomma, è davvero gustoso e adattabile a tanti piatti. Ecco come prepararlo.

Ingredienti e preparazione del pesto all’avocado

In estate non si ha mai troppa voglia di cucina perché fa caldo e per questo può essere utile conoscere una ricetta fresca e facile da fare. In tal senso il pesto all’avocado è il piatto top per questi ultimi giorni d’estate. Fresco e saporito, si può declinare in tantissime ricette diverse per un risultato semplicemente gustoso che piacerà a tutti.

Gli ingredienti per prepararlo sono:

Due avocado

Mezza cipolla

Degli spicchi di aglio

Basilico fresco

Un pugno di mandorle

Tre cucchiai di pecorino romano

Tre pomodori rossi

Olio

Sale

Pepe

Per preparare il pesto all’avocado sarà sufficiente mettere tutti gli ingredienti in un robot da cucina, quindi la polpa degli avocado insieme alla scorza di un limone e al succo del limone, agli spicchi di aglio, a mezza cipolla, ad un pugno di mandorle, al basilico fresco, ai pomodori rossi, al pecorino romano, a 2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, al pepe e al sale. Frullare tutto fino ad ottenere una crema, un pesto appunto.

Eventualmente aggiungere altro sale, se si preferisce, e trasferire poi il composto in una ciotola. Il pesto di avocado si può gustare su una fetta di pane tostato, magari con due fette di prosciutto, oppure sulle patate lessate ancora calde, tagliate a metà, sulle verdure un pinzimonio. Insomma, è davvero versatile ed è anche un modo furbo per impiegare degli avocado che sono un po’ bruttini ma ancora mangiabili. Questa ricetta svolterà l’estate e i propri aperitivi con amici, perché l’avocado piace davvero a tutti ma in questo modo sarà ancora più apprezzato.