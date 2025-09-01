Per unghie alla moda questo inverno è così che dovrai fare la manicure: anche Jennifer Lopez la ama

Scopri le tendenze manicure inverno 2025: colori, finish e dettagli che stanno conquistando le star, Jennifer Lopez compresa.

Con l’inverno alle porte, la moda non si limita a vestiti e accessori: anche le mani diventano protagoniste. Ogni anno le tendenze cambiano, si rinnovano e ci sorprendono, e stavolta sembra che il vento di novità arrivi direttamente dai backstage delle star.

Le passerelle e i red carpet dettano già le prime regole e i social non fanno che amplificarle: colori nuovi, texture insolite, finiture inaspettate. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Le prime indiscrezioni promettono una manicure elegante, con un tocco originale e abbastanza versatile da adattarsi a look diversi, senza però scendere a compromessi con lo stile.

Questo inverno è questa la tendenza manicure: Jennifer Lopez la ama

Quest’anno la parola d’ordine per le unghie invernali è minimalismo con carattere. Basta con gli eccessi del passato: glitter, disegni complicati e colori accecanti lasciano il posto a nuance sofisticate e finiture sorprendenti. Gli esperti del settore parlano chiaro: la stagione fredda 2025 porta con sé un cambiamento netto, fatto di tonalità fredde e decise, perfette per riflettere la luce in modo discreto ma d’effetto.

Tra i colori che faranno tendenza spicca il rosso fragola freddo, una tonalità che si distingue dai classici rossi caldi usati finora e che ha già conquistato le mani di molte celebrità. Questo colore, con una leggera base blu, crea un contrasto elegante con gli outfit invernali e dona immediatamente un’aria sofisticata senza risultare mai eccessivo. Ma la vera novità non è solo nel colore: il finish opaco sarà il dettaglio che farà la differenza.

Il segreto per ottenere questo effetto è tutto nel top coat finale, che trasforma la classica lucidità dello smalto in un aspetto vellutato e chic. L’opaco, a differenza del lucido, attira meno l’attenzione ma lo fa nel modo giusto: risulta raffinato, pulito, ideale sia per unghie corte che per quelle lunghe e affusolate. E soprattutto, si adatta perfettamente alle diverse sfumature: dal rosa cipria al beige, fino ai toni più audaci come il marrone freddo o il nero intenso.

Dimenticate quindi le decorazioni esagerate e i brillantini tipici delle feste: il 2025 punta tutto sulla semplicità sofisticata. Una manicure opaca, con un colore deciso ma elegante, sarà l’alleata perfetta per affrontare l’inverno con stile, senza sembrare mai fuori luogo. Non sorprende che star come Jennifer Lopez l’abbiano già adottata: è la dimostrazione che, a volte, la vera eleganza sta proprio nella sobrietà.

In sintesi, la manicure di tendenza per questo inverno unisce modernità e classe in un equilibrio perfetto. Basta scegliere il colore giusto, aggiungere il top coat opaco e il gioco è fatto: un piccolo dettaglio che farà sembrare ogni look più curato e contemporaneo.