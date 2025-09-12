Per un viso senza rughe non servono mille creme costose: io ho risolto con questo prodotto da cucina – chedonna.it

Costa poco, si trova ovunque e promette miracoli contro le rughe, è davvero un ingrediente alleato della pelle?

A volte basta aprire la dispensa di casa per scoprire piccoli tesori che possono trasformarsi in rimedi di bellezza inaspettati. Prodotti che tutti abbiamo in cucina possono essere usati per mille cose diverse anche nelle routine di skincare.

L’idea affascina: perché spendere cifre esorbitanti in creme che promettono l’eterna giovinezza quando, con pochi centesimi, si può provare un rimedio naturale e immediato? Non sorprende quindi che questo ingrediente sia diventato una sorta di star del fai-da-te beauty, tanto da conquistare l’attenzione non solo dei social, ma anche di chi cerca alternative semplici ai trattamenti più costosi.

Il bicarbonato come rimedio anti-age: realtà o illusione?

Chi lo ha provato giura che dopo una maschera a base di bicarbonato la pelle appaia subito più liscia e luminosa, quasi come se le rughe fossero svanite. La spiegazione è semplice: le sue minuscole particelle esercitano un’azione esfoliante che rimuove le cellule morte e lascia il viso più morbido. È un effetto lampo, di quelli che danno soddisfazione davanti allo specchio, ma che non può certo competere con i trattamenti professionali.

C’è però l’altra faccia della medaglia, perché il bicarbonato ha un pH alcalino che non sempre fa rima con equilibrio cutaneo. Usato troppo spesso, rischia di alterare la barriera naturale della pelle provocando secchezza, irritazioni o arrossamenti che di rilassante hanno ben poco. E qui arriva la parte meno glamour: il rischio è di trasformare la ricerca di un elisir anti-age in un piccolo disastro cosmetico.

Le ricette che circolano in rete sono infinite, ma la più classica prevede di mescolare un cucchiaino di bicarbonato con un po’ d’acqua fino a ottenere una crema granulosa da spalmare sul viso. Qualcuno preferisce aggiungere miele o yogurt per ammorbidire il composto e rendere l’esperienza meno aggressiva. La regola, in ogni caso, è non esagerare: bastano pochi minuti di posa e non più di una o due applicazioni alla settimana.

L’effetto è immediato, la pelle sembra più fresca e uniforme, ma non bisogna illudersi che basti un ingrediente da cucina per cancellare i segni del tempo. Più corretto considerarlo come un piccolo aiuto occasionale, una coccola low cost che regala la sensazione di pelle nuova, senza però aspettarsi miracoli.

Il bicarbonato di sodio resta un ottimo rimedio casalingo se usato con intelligenza e soprattutto con moderazione. Può essere divertente sperimentare con una maschera fatta in casa, magari in un pomeriggio in cui si ha voglia di prendersi cura di sé senza spendere una fortuna, ma bisogna ricordare che non sostituisce una skincare studiata o i trattamenti consigliati dai dermatologi.

In fondo il suo vero potere sta proprio qui: nella semplicità. Non promette l’eterna giovinezza, ma regala un effetto immediato che, se preso con la giusta leggerezza, può diventare un piccolo rituale da concedersi ogni tanto, giusto per guardarsi allo specchio e pensare “oggi sì, sembro un po’ più giovane”.