Pentita di un taglio troppo corto? Se assumi questi semi ricresceranno nella metà del tempo

Pentita di un taglio troppo corto? Scopri quali semi accelerano la ricrescita dei capelli, migliorano la salute del cuoio capelluto e rinforzano le radici.

Un famoso detto italiano recita: “Capelli e guai non mancano mai”. Tuttavia, pur sapendo che con un po’ di tempo e di pazienza i capelli torneranno a crescere, non sempre un taglio drastico viene preso con filosofia. Spesso perfino se quel taglio corto è stato desiderato ardentemente, l’immagine restituita dallo specchio potrebbe essere diversa da quella immaginata. Così, quel look fresco e deciso tanto voluto diventa in un istante un vero incubo.

Pur sapendo che i capelli cresceranno nuovamente, i primi giorni potrebbero essere difficili. Fortunatamente, esistono soluzioni naturali che possono aiutare ad accelerare i tempi di ricrescita. Tra i numerosi rimedi disponibili, professioni e non, troviamo un rimedio naturale e ancora poco conosciuto che può davvero fare la differenza. La chiave per stimolare la crescita dei capelli può trovarsi nella dispensa: i semi di chia.

Semi di chia, alleati preziosi per la salute dei capelli

Negli ultimi anni i semi sono entrati nella dieta quotidiana, nonostante questo, non tutti ne conoscono i numerosi e inaspettati benefici. I semi di chia, per esempio, sono ricchi di nutrienti essenziali che contribuiscono alla salute dei capelli. Questi semi contengono una concentrazione molto alta di acidi grassi omega-3, zinco, ferro, proteine e vitamine del gruppo B, tutti elementi fondamentali per rafforzare i follicoli piliferi e favorire una crescita più rapida.

Sono numerosi gli utilizzi che si possono fare dei semi di chia per stimolare la crescita dei capelli. Uno tra i più efficaci è l’utilizzo dell’olio di semi di chia, questo può essere applicato direttamente sul cuoio capelluto. Dopodiché bisognerà massaggiare la cute con movimenti intensi e circolari, così facendo si fa a migliorare la circolazione sanguigna, nutrire in profondità i follicoli e crea le condizioni ideali per una ricrescita sana e veloce. L’olio dovrebbe restare in posa per circa mezz’ora prima di essere risciacquato.

Oltre all’olio, è possibile trovare anche la versione gel dei semi di chia. Questa maschera rinforzante può essere preparata in casa, lasciando in ammollo i semi. Si otterrà una consistenza gelatinosa che potrà poi essere mescolata con altri ingredienti naturali come il miele e l’olio di cocco. Con questa combinazione di ingredienti naturali si otterrà una maschera capare di fornire idratazione, nutrimento e proteine, elementi utili per ridurre la rottura del capello e favorire così la crescita omogenea dei capelli.

Questa maschera può essere utilizzata una volta a settimana, in questo modo si otterrà un cuoio capelluto più equilibrato e una fibra capillare più resistente, due condizioni essenziali per ridurre i tempi di attesa tra un taglio e l’altro. Inoltre, anche il consumo quotidiano dei semi di chia all’interno di frullati può migliorare la salute dei capelli dall’interno. L’unione con alimenti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti permette di agire su più fronti, offrendo ai capelli tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere più rapidamente e in modo più sano.