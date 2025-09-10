Pasta alla carrettiera, la ricetta siciliana di nonna Pina è ormai leggenda: un boccone ti manda in paradiso – chedonna.it

Quando si ha voglia di qualcosa di gustoso ma facile da fare si può provare questa ricetta siciliana della pasta alla carrettiera.

In Italia abbiamo dei primi piatti iconici come i bucatini all’amatriciana, gli spaghetti alla carbonara, la pasta alla norma, gli spaghetti aglio e peperoncino, i maccheroni con le sarde ma anche la pasta alla carrettiera. Questa è una ricetta tipica siciliana, davvero sfiziosa.

Pur essendo un piatto povero, nato per dare da mangiare ai carrettieri che dovevano mangiare velocemente, conquista con la sua semplicità e il suo sapore. Ecco la ricetta per farla a casa e gustare i sapori tipici della Sicilia.

Ingredienti e preparazione della pasta alla carrettiera

La pasta alla carrettiera è un piatto povero fatto con ingredienti semplici e genuini e forse è proprio per quello che conquisterà chiunque lo assaggerà. Non solo ma si prepara davvero velocemente e dunque è l’idea giusta da proporre quando si ha poco tempo per stare dietro ai fornelli o si hanno ospiti all’improvviso.

Ingredienti:

400 g di pennette rigate (o spaghetti)

2 spicchi di aglio

2 peperoncini (freschi)

1 mazzetto prezzemolo

60 g di pecorino

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento:

La prima cosa da fare è portare a bollore dell’acqua in una pentola per cuocere le pennette (o gli spaghetti) al dente. Mentre la pasta si cuoce, in una ciotola mescolare olio, aglio finemente tritato, peperoncino e prezzemolo. Quando la pasta è pronta, scolarla tenendo da parte un mestolo di acqua di cottura. Mettere la pasta direttamente nella ciotola con il condimento, unire il pecorino poco alla volta e mescolare bene, aggiungendo eventualmente dell’acqua di cottura per legare meglio.

La pasta alla carrettiera è pronta e si può servire con altro pecorino e prezzemolo. Come visto, bastano pochi passaggi per prepararla ma ci sono alcuni accorgimenti affinché esca perfetta: l’aglio deve essere tritato finemente e il pecorino va aggiunto piano piano, insieme a dell’acqua di cottura, per creare una crema naturale. Il peperoncino va aggiunto gradualmente affinché la pasta non risulti troppo piccante (meglio assaggiare di volta in volta).

Chi vuole può aggiungere alla pasta dei pomodorini freschi, delle acciughe, della ricotta salata o del tonno, per arricchirla ulteriormente. Insomma, ognuno può creare la propria variante di questo piatto che già nella versione classica è un tripudio di sapori nella sua semplicità.