Pasta alla bersagliera, questa ricetta non l’hai mai provata: mia nonna aggiungeva questo ingrediente e il piatto esplodeva di sapore

Con la pasta alla bersagliera si porta in tavola un primo piatto davvero saporito: con la ricetta della nonna viene fuori una vera squisitezza.

Molto spesso, soprattutto a fine giornata, si tornerà a casa con zero idee su cosa preparare per la cena e di conseguenza anche per il pranzo del giorno dopo. Ecco che quindi, per velocizzare il tutto si andranno a preparare sempre le solite cose, che alla lunga ovviamente stuferanno. Fortunatamente, le idee in cucina di certo non mancano e spesso, con pochi e semplici ingredienti, si potranno realizzare dei piatti ricchi di sapore, senza perdere ore ed ore davanti ai fornelli.

Spesso, in modo completamente sbagliato, si pensa che per ottenere piatti saporiti siano necessari per forza tantissimi ingredienti, che richiedano lunghe ore di preparazione. In realtà non è affatto così anzi, anche dagli ingredienti più semplici si potranno ottenere dei piatti gustosi e ricchi di sapore. L’esempio lampante è la ricetta degli spaghetti alla bersagliera che prevede 3 ingredienti e pochi minuti di cottura.

La ricetta della nonna per preparare degli squisiti spaghetti alla bersagliera

Gli spaghetti alla bersagliera sono un piatto della tradizione culinaria italiana, tipico soprattutto del Sud Italia, con forti legami con la cucina napoletana. Il nome “alla bersagliera” evoca qualcosa di vivace, deciso e piccante, proprio come il carattere dei Bersaglieri, corpo militare italiano noto per la velocità e lo spirito combattivo. Si tratta di un primo piatto antichissimo, ricco di storia che si potrà preparare in pochissimi minuti.

Ingredienti per 4 persone:

360 g di spaghetti

4 cucchiai di concentrato di pomodoro

2 spicchi di aglio

1 peperoncino secco

Olio extravergine di oliva

Prezzemolo fresco

Sale

Procedimento:

Mettere sul fuoco una casseruola con abbondante acqua per la pasta e, nel frattempo, fare insaporire un generoso giro di olio in una padella con gli spicchi d’aglio tagliati a metà Quando l’aglio avrà rilasciato il suo profumo senza scurirsi, aggiungere il peperoncino secco sbriciolato e lasciare soffriggere per un paio di minuti, mescolando Unire il concentrato di pomodoro e farlo sciogliere nell’olio caldo, aggiungendo poca acqua calda, presa direttamente dalla pentola, fino a ottenere un condimento cremoso e ben amalgamato Nel frattempo cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata e scolarli al dente, quindi trasferirli nella padella con il sugo e mantecare aggiungendo ancora un po’ di acqua di cottura Spegnere il fuoco, impiattare e completate a piacere la pasta alla bersagliera con una manciata di prezzemolo fresco tritato.

Ed ecco che in pochissimi minuti, giusto il tempo di cottura della pasta, si potrà portare in tavola un primo piatto squisito, facile e veloce. Così buono, che tutti chiederanno il bis.