Se cerchi un profumo super-femminile da regalare, su Notino ci sono diverse offerte dei brand più importanti.

Per chi ama i profumi, ci sono delle offerte incredibili sul sito di Notino. Difficilmente, si può resistere alla tentazione di una fragranza nuova, soprattutto quando il prezzo è molto vantaggioso. Come spesso accade, sono presenti diversi brand importanti che fanno impazzire tutti gli appassionati.

Sono presenti vari Eau de Parfum di tendenza, per cui è davvero un’occasione imperdibile. Scopriamo insieme alcune delle offerte shock su Notino e quali sono, a luglio, i profumi più amati a prezzi mai visti.

Notino, i profumi originali da donna in offerta a prezzi bassissimi

Se sei alla ricerca di profumi originali da donna, su Notino sono in offerta a prezzi bassissimi. Ci sono, infatti, delle vere e proprie chicche da non lasciarsi sfuggire. Alcuni di questi sono delle perfette idee regalo per sorprendere chi si ama.

CK One di Calvin Klein

Eau de Toilette unisex tra i più amati, CK One di Calvin Klein è un profumo che ha fatto la storia e che è perfetto per chi desidera sentirsi davvero se stessa. Vanta un profumo di agrumi, che lo rende particolarmente adatto a un uso quotidiano. Tra le sue note, ci sono quelle di papaya, mandarino succoso, limone e bergamotto fresco, oltre a mughetto, viola, cedro, ambra, gelsomino, rosa e noce moscata. Il CK One uscì sul mercato nel 1994.

Burberry for Women di Burberry

Buonissimo e in una boccetta elegantissima, l’Eau de Parfum da donna Burberry for Women di Burberry è il profumo creato apposta per te! Si tratta di un profumo perfetto per farsi un regalo o da regalare. È un profumo di lusso adatto a una donna elegante. Dalla fragranza floreale-fruttata, vanta note di albicocca, pera, pesca, ribes nero e mela verde, oltre a sandalo esotico, legno di cedro, gelsomino e muschio. Il Burberry for Women è una delle fragranze tradizionali di Burberry.

Very Good Girl di Carolina Herrera

Da segnalare è anche Very Good Girl di Carolina Herrera. Eau de Parfum da donna, si presenta in un bellissimo flacone a forma di scarpa décolleté di colore rosso. Cosa c’è di più femminile? Presenta note di ribes rosso, litchi e rosa, tra le altre. È un profumo che esprime bellezza e passione, proprio come te! Scopri anche se i profumi scaduti fanno male e i profumi alla vaniglia più sensuali e avvolgenti.