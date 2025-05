Occhiali da sole, questi puoi buttarli, non ti proteggono: ti spiego come scegliere quelli giusti per te

Con l’arrivo della bella stagione sempre più persone sono propense nell’acquisto di occhiali da sole che tengano gli occhi a riparo dai raggi UV, ma quali saranno quelli perfetti da acquistare?

Finalmente è arrivata la primavera e con essa l’arrivo delle belle giornate di sole, ma dietro quella che potrebbe essere una giornata che aiuta il nostro corpo con la vitamina D si cela però un minaccia ovvero quella dei raggi ultravioletti. Solitamente l’attenzione per l’esposizione a questi raggi è maggiore per quanto riguarda la pelle ma si trascura un aspetto che potrebbe essere invece essenziale ovvero la salvaguardia degli occhi.

Gli occhi infatti sono una delle zone più vulnerabili e sensibili del corpo umano, l’irradiazione dovuta al sole ,specialmente nei contesti ad alta riflessione come spiagge, laghi o ambienti montani, colpisce le persone senza alcun preavviso. La continua esposizione a queste radiazioni potrebbe compromettere seriamente la salute degli occhi accelerando processi degenerativi e infiammatori che, con il tempo potrebbero arrivare ad essere persino irreversibili.

Come proteggere i propri occhi il ruolo decisivo degli occhiali da sole.

Le conseguenze della continua esposizione a questi raggi infatti non si limita a lievi fastidi temporanei ma potrebbe portare a patologie oculari complesse, alcune delle quali possono sfociare in invalidità visiva permanente.

Sottovalutare l’importanza di proteggere gli occhi potrebbe trasformarsi in un rischio concreto per la nostra salute. I raggi UV creano danni ma se per la pelle le conseguenze sono più evidenti come quelle di una scottatura, per gli occhi la situazione è diversa infatti i raggi UV creano dei micro danni che con il tempo si accumulano. Queste lesioni con il tempo possono compromettere in maniera definitiva i tessuti oculari.

Le scottature infatti non riguardano solo la pelle ma anche gli occhi e possiamo accorgerci di queste ustioni con dei sintomi che spesso sottovalutiamo come prurito, lacrimazione incontrollata, e la sensazione di avere corpo estraneo nell’occhio. I danni più gravi si sviluppano a lungo termine.

Gli occhi vanno assolutamente protetti per scongiurare gli effetti a lungo termine dei raggi UV, e per farlo avrete bisogno di strumenti di qualità, gli occhiali da sole sono il metodo più efficace per proteggere i nostri occhi dal sole ma vanno scelti con cura. L’efficacia degli occhiali dipende interamente dalla qualità delle lenti infatti non basta oscurare la vista, ma è necessario schermare completamente la banda UV trovando una lente che blocchi fino al 100% delle radiazioni dannose.

La diffusione di occhiali economici o contraffatti che spesso sono prive delle certificazioni CE costituiscono un vero e proprio fattore di rischio, le lenti di bassa qualità non solo non proteggono i nostri occhi ma possono persino accentuare i danni dei raggi UV agendo come una sorta di lente di ingrandimento che lascia passare i raggi nocivi.

Quando si acquistano gli occhiali da sole bisogna accertarsi che siano certificati e che siano dotati del filtro UV che è fondamentale, un altro aspetto fondamentale quando si scelgono degli occhiali è quella di accertarsi che le lenti abbiano protezione dalla luce blu che è sempre più presente nella vita di ogni giorno a causa degli schermi digitali.

Il colore delle lenti e il materiale della montatura incidono significativamente sull’efficienza protettiva e sul comfort visivo. La forma dell’occhiale, che siano da sole o da vista, dovrebbe essere preferibilmente ampia e avvolgente in modo da bloccare l’ingresso laterale dei raggi solari. Che si tratti di una necessita visiva o di una necessità estetica gli occhiali da sole e da vista vanno assolutamente scelti con criterio poiché scegliere occhiali non idonei potrebbe compromettere la nostra salute .