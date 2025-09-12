Nonna Agata faceva così la pizza a casa, altro che pizzeria: il profumo si sentiva a isolati di distanza – chedonna.it

La ricetta della pizza come la fanno le nonne: morbida e profumata, altro che pizzeria!

La pizza la ordini sempre da asporto o vai a mangiarla in pizzeria? Con questa ricetta ti verrà voglia di prepararla sempre a casa. Non importa se già ci hai provato tante volte ma avevi rinunciato perché il risultato non ti soddisfaceva mai.

Con questa ricetta della nonna, il risultato è garantito. Così morbida e profumata che non rimpiangerai affatto quella della pizzeria o del forno.

La ricetta della nonna per preparare una pizza morbida e profumata

Dopo aver preparato questa pizza, appena aperto il forno, ti renderai conto del buon profumo che ne verrà fuori. È semplice da preparare e così, il sabato sera (o in ogni altra occasione) non sarà necessario comprare la pizza altrove dato che te la farai da sola.

Occorrono i classici semplici ingredienti, genuini e che probabilmente hai già in casa o che è facile reperire. Gli ingredienti per quattro persone sono:

500 g di farina 00

20 g di lievito di birra fresco

300 ml di acqua tiepida

40 ml di olio extravergine d’oliva

10 g di sale

200 g di mozzarella

200 g di salsa di pomodoro

un cucchiaino di origano

Per la preparazione, segui questo procedimento:

Mescola la farina con il lievito sciolto in acqua, aggiungendo olio e sale poco alla volta Lavora a lungo fino ad ottenere una massa elastica Lascia lievitare coperta per circa due ore Condisci la salsa di pomodoro con olio, sale e origano Trascorso il tempo necessario, stendi l’impasto su una teglia ben unta Distribuisci sopra la salsa e inforna a 220° per 15 minuti A metà cottura, aggiungi la mozzarella e poi rimetti in forno per altri 10 minuti, fino a quando diventerà filante e la pizza ben dorata Servi appena sfornata tagliandola a pezzi.

La pizza appena sfornata è calda, fumante, morbida e profumata. Ricorderà proprio quella che prendi dal fornaio ma l’hai fatta tu a casa e sarà una bella soddisfazione. Buonissima già così, perché è la classica Margherita, potrai comunque farcirla ulteriormente con degli affettati, per esempio la profumata mortadella o il prosciutto crudo. Non c’è limite alla fantasia. Stappa una bottiglia di Birra e l’aperitivo, anche con gli amici, è servito.