Nonna Agata faceva così la pizza a casa, altro che pizzeria: il profumo si sentiva a isolati di distanza

di

La ricetta della pizza come la fanno le nonne: morbida e profumata, altro che pizzeria!

La pizza la ordini sempre da asporto o vai a mangiarla in pizzeria? Con questa ricetta ti verrà voglia di prepararla sempre a casa. Non importa se già ci hai provato tante volte ma avevi rinunciato perché il risultato non ti soddisfaceva mai. 

pizza in teglia
Nonna Agata faceva così la pizza a casa, altro che pizzeria: il profumo si sentiva a isolati di distanza – chedonna.it

Con questa ricetta della nonna, il risultato è garantito. Così morbida e profumata che non rimpiangerai affatto quella della pizzeria o del forno.

La ricetta della nonna per preparare una pizza morbida e profumata

Dopo aver preparato questa pizza, appena aperto il forno, ti renderai conto del buon profumo che ne verrà fuori. È semplice da preparare e così, il sabato sera (o in ogni altra occasione) non sarà necessario comprare la pizza altrove dato che te la farai da sola. 

uomo che mette salsa sulla pizza
La ricetta della nonna per preparare una pizza morbida e profumata – chedonna.it

Occorrono i classici semplici ingredienti, genuini e che probabilmente hai già in casa o che è facile reperire. Gli ingredienti per quattro persone sono: 

  • 500 g di farina 00 
  • 20 g di lievito di birra fresco
  • 300 ml di acqua tiepida
  • 40 ml di olio extravergine d’oliva
  • 10 g di sale 
  • 200 g di mozzarella 
  • 200 g di salsa di pomodoro
  • un cucchiaino di origano 

Per la preparazione, segui questo procedimento: 

  1. Mescola la farina con il lievito sciolto in acqua, aggiungendo olio e sale poco alla volta
  2. Lavora a lungo fino ad ottenere una massa elastica
  3. Lascia lievitare coperta per circa due ore
  4. Condisci la salsa di pomodoro con olio, sale e origano 
  5. Trascorso il tempo necessario, stendi l’impasto su una teglia ben unta
  6. Distribuisci sopra la salsa e inforna a 220° per 15 minuti
  7. A metà cottura, aggiungi la mozzarella e poi rimetti in forno per altri 10 minuti, fino a quando diventerà filante e la pizza ben dorata 
  8. Servi appena sfornata tagliandola a pezzi.

La pizza appena sfornata è calda, fumante, morbida e profumata. Ricorderà proprio quella che prendi dal fornaio ma l’hai fatta tu a casa e sarà una bella soddisfazione. Buonissima già così, perché è la classica Margherita, potrai comunque farcirla ulteriormente con degli affettati, per esempio la profumata mortadella o il prosciutto crudo. Non c’è limite alla fantasia. Stappa una bottiglia di Birra e l’aperitivo, anche con gli amici, è servito. 

Gestione cookie